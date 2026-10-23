Dejó su carrera como ingeniera para salvar el legado de su padre y ahora busca pagar un precio justo por la uva

Fue entonces cuando decidió dejar la ingeniería y regresar definitivamente a su pueblo para hacerse cargo de los viñedos. No se trataba únicamente de continuar una actividad económica, sino de preservar el trabajo que sus padres habían sostenido durante toda su vida.

Aprender el oficio desde cero

Aunque había acompañado a su padre al campo desde pequeña, asumir la gestión fue muy diferente. Una cosa era ayudar durante los fines de semana y otra tomar las decisiones de una explotación. Paula tuvo que aprender tareas que nunca había realizado de forma autónoma, como labrar o aplicar tratamientos a las vides.

El cambio fue especialmente duro. Había pasado de tener un empleo que dominaba a enfrentarse a un oficio en el que todavía tenía mucho que aprender. Hoy comparte su día a día en redes sociales bajo el nombre de Agropauli, donde muestra el trabajo agrícola sin ocultar sus dificultades.

La finca familiar ya había iniciado una transformación antes de que Paula tomara las riendas. Su padre había adaptado los cultivos al modelo ecológico entre 10 y 15 años atrás, una decisión que, según ella misma reconoce, le permitió continuar con una base ya establecida. Ahora, su objetivo es dar un paso más: producir vino de mayor calidad y venderlo directamente al consumidor, en lugar de depender exclusivamente de los precios que recibe por la uva.