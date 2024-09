De inspirar una serie de Netflix a bailar en un conocido certamen con tobillera electrónica

Vale la pena mencionar que esta serie fue creada y producida por Shonda Rhimes (la misma creadora de Greys Anthony y Bridgerton), y está basada en el artículo de la revista New York How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, de Jessica Pressler.

La joven Anna Delvey recibió por parte de la productora de Netflix 320.000 dólares por los derechos de su historia.

¿De qué trata la serie Inventando a Anna?

Una periodista investiga el caso de Anna Delvey, la mujer que convenció a la élite de Nueva York de que era una heredera alemana y una gran empresaria. Pero detrás de todo este glamur se encontraba un estafadora audaz.

Esta serie tiene un total de 9 episodios y cuenta con las actuaciones de Julia Garner como Anna Delvey, Anna Chlumsky, Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Terry Kinney, Laverne Cox, entre otros.

Embed - Inventing Anna | Official Trailer | Netflix

¿A qué se dedica hoy Anna Devey Sorokin?

En la actualidad, Anna Devey se ha vuelto tendencia ya que se anunció que será una de las participantes de "Dancing With de Stars", uno de los certámenes de baile más vistos de los Estados Unidos. Su compañero será el bailarín Ezra Sosa.

Delvey compartirá programa con otros famosos como Tori Spelling y el jugador de básquet Dwight Howard. La temporada número 33 del programa "Dancing With The Stars" estrenará el martes 17 de septiembre.

"La producción del show se acercó a mi equipo y tuve que solicitarle al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas permiso para viajar fuera del estado, porque se está filmando en Los Ángeles y yo vivo en Nueva York", aseguró Anna a la revista People cuando le consultaron cómo hará para asistir al programa de televisión, ya que posee una tobillera electrónica.

"Cuando obtuve la aprobación, faltaba muy poco para el día de inicio, así que volé a Los Ángeles casi al día siguiente y simplemente me dije: ¿por qué no?. No es tan grave. Si alguien está tan molesto por haber sido elegida para un programa de baile, no sé qué decirle", continuó diciendo la mediática.

Además de esta nueva etapa que la encuentra como concursante de un certamen de baile, Anna tiene su podcast titulado "The Anna Delvey Show", el cual graba en su departamento de East Village y donde habla de arte, política, moda, música, tecnología, cine, derecho y finanzas.

Anna Delvey.jpg Anna Delvey en "Dancing With The Stars".

►TE PUEDE INTERESAR: La nena de "Mi primer beso" reapareció en "Inventando a Anna", la serie que es furor en Netflix

¿Anna Delvey Sorokin estuvo presa?

Anna Delvey fue arrestada en 2017 y en 2019 fue condenada por múltiples cargos de intento de hurto mayor, hurto en segundo grado y robo de servicios en relación con estos delitos. La noticia de su participación en el certamen de baile llamó la atención, ya que la joven se encuentra cumpliendo una prisión domiciliaria en Nueva York y recorrerá la pista con una tobillera electrónica en su pierna.