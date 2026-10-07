Cuántas cucharadas de café se necesitan para disimular los rayones de los muebles de casa

Antes de gastar dinero en costosos productos de cerrajería o restauración, existe un truco casero infalible que se convirtió en tendencia en las redes sociales y que se vale de un ingrediente que todos tenemos en la alacena: el café.

Cuánto café usar y cómo aplicar el truco paso a paso

De acuerdo con los especialistas en soluciones hogareñas, con tan solo 1 cucharada de café instantáneo (o en su defecto, posos de café muy finos y secos) es más que suficiente para disimular las marcas y rayones superficiales en muebles de tonos oscuros como el nogal, el roble oscuro o el wengue.