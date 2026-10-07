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Para tener en cuenta

Cuántas cucharadas de café se necesitan para disimular los rayones de los muebles de casa

Si los muebles de tu casa se encuentran con marcas y ralladuras, puedes usar café para disimular las imperfecciones

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El procedimiento es sencillo y puede hacerse en pocos minutos. 

El procedimiento es sencillo y puede hacerse en pocos minutos. 

Los muebles de madera oscura suelen sufrir con el paso del tiempo y el uso diario. Un golpe involuntario, el traslado de objetos o el simple desgaste pueden arruinar la estética de una mesa, una silla o un placard.

Antes de gastar dinero en costosos productos de cerrajería o restauración, existe un truco casero infalible que se convirtió en tendencia en las redes sociales y que se vale de un ingrediente que todos tenemos en la alacena: el café.

Cuánto café usar y cómo aplicar el truco paso a paso

De acuerdo con los especialistas en soluciones hogareñas, con tan solo 1 cucharada de café instantáneo (o en su defecto, posos de café muy finos y secos) es más que suficiente para disimular las marcas y rayones superficiales en muebles de tonos oscuros como el nogal, el roble oscuro o el wengue.

El procedimiento es sencillo y se puede realizar en pocos minutos desde la comodidad del hogar:

  1. Colocar 1 cucharada de café en un recipiente pequeño y añadir unas pocas gotas de agua tibia o unas gotas de aceite de oliva o vegetal, lo que ayudará a fijar mejor el brillo. Mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta espesa, de consistencia similar a la de un barro denso.
  2. Con la ayuda de un hisopo de algodón o un paño limpio, tomar una porción de la mezcla y aplicarla directamente sobre el rayón del mueble. Es importante presionar ligeramente para que el producto penetre en la ranura o grieta de la madera.
  3. Permitir que la preparación repose durante unos 10 o 15 minutos. El pigmento natural del café teñirá la parte clara de la madera que quedó expuesta tras el arañazo.
  4. Pasado el tiempo estipulado, pasar un paño de microfibra limpio y seco para quitar los restos de café seco.
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Con un poco de café, puedes solucionar un problema común en los muebles de casa.

Consejos para cuidar los muebles de tu casa y evitar que se rayen

  • Usa protectores de fieltro: coloca almohadillas adhesivas de fieltro en las patas de sillas, mesas y objetos decorativos para evitar fricciones directas al moverlos sobre pisos o superficies delicadas.
  • Evita arrastrar objetos: levanta siempre los floreros, platos, libros o bandejas en lugar de deslizarlos sobre la madera para prevenir marcas superficiales.
  • Protege las superficies de trabajo: utiliza manteles individuales, posavasos y caminos de mesa para blindar las zonas de uso frecuente frente a cubiertos, vajilla y calor.
  • Mantén la madera hidratada: aplica cera o aceites especiales para madera cada pocos meses; esto nutre el material, genera una película protectora y disimula el desgaste diario.
  • Cuidado con la limpieza: limpia el polvo regularmente con un paño de microfibra seco o ligeramente húmedo, evitando estropajos abrasivos o productos químicos agresivos que dañen el barniz.

En pocas palabras

  • Truco casero: se utiliza café para disimular rayones en muebles oscuros.
  • Preparación: mezclar café instantáneo con agua o aceite hasta formar una pasta y aplicar sobre el rayón.
  • Mantenimiento: se recomiendan protectores de fieltro, evitar arrastrar objetos y mantener la madera hidratada.
Resumen generado por Thinkindot AI

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