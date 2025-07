Criticamos a Grachu y Moni, pero el grafiti y el vandalismo también son cosa de mendocinos

turistas-grafiti-potrerillos El grafiti de cinco turistas bonaerenses que indignó a los mendocinos, cansados del vandalismo ¿ajeno?

Y la Ciudad de Mendoza –solo por centrarnos en un departamento- está llena de muestras de eso. Monumentos, plazas, muros, fuentes. Todo vandalizado, enchastrado, grafiteado. Ni el cementerio se salva.

¿Acaso son otros turistas malvados sin respeto por lo ajeno los que hacen daño en la city? Lamentablemente no. Somos nosotros. Nos autolesionamos.

La Ciudad del grafiti: ¿arte o vandalismo?

Elsa Rodríguez, jefa del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Mendoza, se hizo esa misma pregunta, aun sin respuesta. En un informe que puso al aire radio Nihuil, la funcionaria municipal profundizó acerca de esta realidad que aqueja al centro de los mendocinos: “Hay una línea muy fina entre qué puede ser arte o qué puede ser un grafiti por un simple vandalismo y, por más de que parezca obvio, no tengo la respuesta”.

vandalismo grafiti ciudad de mendoza (10) ¿Arte urbano? ¿Enchastre? Los reyes del grafiti van dejando su marca en toda la Ciudad de Mendoza. Foto: Nicolás Rios

Es ella –y su equipo- la que tiene que ir atrás de cada uno de los avispados a los que les parece simpático dejar su apodo, un insulto, un corazoncito o un mensaje en lugares públicos y privados, pero no en sus casas. También andan detrás de los que rompen solo por romper y, también claro, de los que lo hacen para robar.

“Sufrimos vandalismo continuamente en toda la obra pública de Mendoza y, aunque tenemos cámaras, rejas y distintos elementos de protección o disuasión, a veces no logramos controlarlos”, lamentó Rodríguez en charla con Matías Pascualetti.

Ejemplos de vandalismo en toda la Ciudad

Muestras sobran y las fotos de Nicolás Ríos y Cristian Lozano dan cuenta de ello.

Al pobre Pichuco Aníbal Troilo de calle Beltrán lo han pintado de todos los colores -al menos tuvieron la decencia de hacerlo de River, como él-, le han arrancado la nariz, las manos y hasta el mismísimo bandoneón.

“Nostalgia de las cosas que han pasado; arena que la vida se llevó; pesadumbre de barrios que han cambiado”, decía en Sur. Y vaya si es así.

vandalismo grafiti ciudad de mendoza (3) Cinco veces tuvieron que reparar la estatua de Aníbal Troilo. Así está hoy con un grafiti de River. Foto: Nicolás Rios

Cinco veces ha sido reparada su estatua. Y, como es de cemento, su reparación es costosa y complicada.

La figura del San Martín padre en la Alameda es otra que los vándalos tienen alquilada… La Ciudad de Mendoza reveló que ya fue reparada y será reinstalada en cuestión de días –mientras reza a todos los santos porque los amantes del enchastre y la destrucción no se enteren-.

La de Mafalda en Arístides y la de Nicolino Locche ubicada en Perú y Videla Castillo también están entre las preferidas de los salvajes. Al Intocable en persona no se le animarían… bah, ni lo alcanzarían.

vandalismo grafiti ciudad de mendoza (6) Nicolino Locche, víctima del vandalismo. Su estatua será reinstalada en cuestión de días. Foto: Cristian Lozano

Ese tipo de esculturas están realizadas, según explicó Rodríguez, con Resina Epoxi, cuya técnica consiste en una recomposición por capas, lo que lleva un buen tiempo de secado.

A San Martín y a Locche, que también fueron vandalizados, los está reparando su autora, Sonia López.

“En otros casos, cuando el autor de la escultura no está disponible, pasa a manos del taller de restauración de la Municipalidad de la Ciudad, que tiene especialistas en técnicas para reparar cada tipo de monumento”, contó la funcionaria.

Se robaron a Rómulo y Remo

¿En serio? Sí. ¡A los bebés de la loba romana de la Plaza Italia se llevaron! En este caso, la Ciudad de Mendoza tomó una drástica decisión después de su insólita destrucción: reconstruyó la escultura y la enrejó.

“En ese momento fue muy discutido, pero ha funcionado. No digo que esta sea la modalidad a seguir, pero sí que claramente vamos probando distintas maneras de disuasión”, explicó Rodríguez.

Las fuentes también son blanco para el vandalismo en otros espacios verdes de la Ciudad. La de Plaza Chile fue intervenida con pequeñas mayólicas y venecitas y actualmente está en reparación porque… sí… fueron arrancadas.

Lo mismo pasó con los juegos del Parque Central. Ni ellos sobrevivieron a los vándalos.

vandalismo grafiti ciudad de mendoza (16) Los juegos del Parque Central tampoco sobrevivieron a los vándalos. Foto: Cristian Lozano

Grafiti, vandalismo y convivencia

El Código de Convivencia de la Ciudad de Mendoza prevé sanciones para aquellos que son detectados infraganti destruyendo el patrimonio público o privado. En esos casos, las personas que son identificadas son sometidas al juicio del vecino en un “jurado vecinal”.

Las sanciones van desde la reparación del daño hasta el aporte económico.

“Lo que queremos es que la Ciudad se mantenga en un buen estado estético y un buen estado urbano. De hecho, en muchos casos se llega a un acuerdo con los vándalos para que reparen el daño de la mejor manera posible”, contó Elsa Rodríguez, de Patrimonio.

vandalismo grafiti ciudad de mendoza Veganos... y mugrientos. Las columnas de la Universidad de Congreso ya no aguantan un grafiti más. Foto: Nicolás Rios

Desde la Municipalidad también se destinan muchos recursos en el diseño antivandalismo del sistema urbano: la colocación de luminarias, la limpieza constante y el incentivar actividades en espacios públicos busca, entre otros objetivos, que la gente se apropie de estos lugares y evite dañarlos.

Robos en el cementerio

En estos casos la destrucción se realiza con otro fin: robar el bronce para sacarle plata. La estrategia adoptada por Ciudad entonces ha sido recomponer las figuras con características estéticas originales, pero en un material que simule ser bronce y no tenga valor comercial.

“Estamos llevando a cabo una prueba piloto en el cementerio de la Ciudad de Mendoza para reponer la figura de un busto que fue sustraído. La artista Sonia López ha hecho un vaciado en Resina Epoxi, pero con un color similar bronce entonces, si uno no conoce, no se da cuenta de que no es original”, explicó la funcionaria.

vandalismo grafiti ciudad de mendoza cementerio Vandalismo por doquier hay en el cementerio pero en este caso, el objetivo es robar el bronce con fines comerciales. Foto: Cristian Lozano

¿Y cuánto cuesta el chiste? Un busto a tamaño de una persona real, no menos de $6 millones.

“Stela, Grachu, Gui, Mari, Moni 2025” y esa necesidad de dejar un grafiti donde no da

La doctora en Sociología Carla Carabaca analizó el fenómeno en diálogo con Diario UNO.

“Desde una perspectiva simbólica, escribir un nombre en una roca podría entenderse como una forma ‘primitiva’ de ‘inscribirse en el paisaje’, de afirmar la propia existencia en un entorno que, por ser natural y vasto, puede generar sensación de insignificancia”, ensayó la socióloga como una de las posibles explicaciones.

vandalismo grafiti ciudad de mendoza (7) No respetan ni el grafiti anterior. Foto: Nicolás Rios

“Esta práctica –milenaria, por cierto- responde a una necesidad de permanencia simbólica: ‘Estuve aquí, existí’”, profundizó.

Por otra parte, consideró que “realizar un acto prohibido en un entorno valorado patrimonialmente genera una dosis de placer transgresivo. Hay un goce vinculado al poder simbólico de intervenir lo natural”.

Esto – explicó- no siempre es plenamente consciente. Sin embargo, dijo la doctora, “las personas que cometieron los hechos deben de saber que su intervención constituía un hecho vandálico”.

vandalismo grafiti ciudad de mendoza (21) Dejar su marca, una práctica milenaria. Foto: Cristian Lozano

En una visión particular sobre el caso de los turistas escrachados en Potrerillos, Carla Carabaca agregó: “Varios de los comentarios que leí eran de repudio, pero más de uno afirmaba que estas personas ‘eran gente bien’, restándole gravedad al asunto”.

En algunos sectores sociales, profundizó, “ciertas formas de vandalismo leve (como escribir en paredes, rayar bancos escolares o firmar un árbol) están culturalmente normalizadas. Son vistas como actos sin consecuencias graves.

Si la educación ambiental y patrimonial no ha sido parte de la experiencia vital, el gesto no es leído como destructivo, sino como expresión inocente de creatividad o pertenencia”.

vandalismo grafiti ciudad de mendoza (23) ¿Por qué esa necesidad de dañar o inmortalizarnos en un grafiti? Foto: Cristian Lozano

En muchos casos, explicó la socióloga sobre este tipo de actos de vandalismo, “puede que haya un componente de ignorancia normativa, pero no necesariamente de inconsciencia simbólica. Lo que se disputa es el derecho a apropiarse del espacio”.