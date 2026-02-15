Corea del Sur desafía al mundo con su ambicioso plan de taxis aéreos

Este impulso también cuenta con el respaldo de grandes empresas. La aerolínea Korean Air firmó un acuerdo con Archer Aviation para introducir aeronaves eléctricas Midnight, con planes que incluyen la posible adquisición de hasta 100 unidades. Estas aeronaves están diseñadas para transportar pasajeros en trayectos urbanos cortos, reemplazando parte del transporte tradicional con una alternativa aérea más rápida y sostenible.

Taxis volares

¿Por qué esta tecnología de Corea del Sur es importante para el mundo?

La tecnología no solo representa velocidad, sino también una nueva forma de entender la movilidad en el mundo. En ciudades como Seúl, donde millones de personas pasan hasta 90 minutos diarios atrapados en el tráfico, los taxis aéreos prometen devolver el tiempo perdido y redefinir la relación entre distancia y oportunidad.

Corea del Sur entiende que dominar esta tecnología significa ocupar un lugar estratégico en el mundo. No se trata solo de transporte, sino de liderazgo industrial, innovación y competitividad global.