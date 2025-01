Consulta tu horóscopo de hoy, sábado 11 de enero 2025: predicciones para tu signo zodiacal

No es un buen día para trabajar ni gastar dinero. Asegúrese de que está pensando en forma racional sobre el amor y el matrimonio. Los buenos amigos tal vez le brinden algunas de las respuestas correctas.

TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

Las comunicaciones van a enfrentar algunas presiones en las horas de la tarde y la noche. El dinero no va a solucionarle demasiados problemas en este día.

GÉMINIS (22 de mayo al 20 de junio)

Tal vez comience mal el día. Puede ser que sienta que los demás dan por hecho lo que usted les ofrece y eso provoque un alejamiento de su parte. Ha llegado el momento de pensar en lo que verdaderamente quiere.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

En general éste no es un día favorable. Las malas noticias pueden relacionarse con el trabajo. Uno de sus compañeros de empleo lo critica y lo trata con arrogancia. Una llamada telefónica en las horas de la noche puede empeorar la situación.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Las responsabilidades y obligaciones dominan su día. Es un buen momento para mejorar sus métodos de hacer las cosas y comunicarse con gente que vive lejos. Buen día para las excursiones y exploraciones.

VIRGO (23 de agosto al 21 de septiembre)

Si usted organiza su tiempo, logrará hacer mucho en este día tan atareado. Tal vez se presenten algunas intromisiones y distracciones. Las amistades pueden renovarse y podría encontrarse con alguien a quien usted quiso y no ve desde hace demasiado tiempo.

LIBRA (22 de septiembre al 22 de octubre)

Los mismos asuntos que lo habían estancado son los que contienen el secreto para el progreso futuro. En lugar de darle la espalda a sus defectos, tenga valor para enfrentarlos cara a cara. Tal vez necesita del respaldo de un terapeuta o un ser amado.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)

Su temperamento es vulnerable en este día y es mejor no poner el dedo en la llaga. Si tiene esto en cuenta, va a cuidarse de no llevar sus frustraciones a casa de sus amigos. El poder que usted tiene cuan- do está furioso es más grande de lo que se imagina.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

En este momento tiene la energía para romper un ciclo de comportamiento con el que ha vivido desde la infancia. Siga adelante con sus planes para hacer mejoras en el hogar.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Su desafío de hoy es poder concentrar su energía de manera que pueda lograr todo lo que se propone. Pida ayuda a sus amigos y seres queridos para que le recuerden los objetivos que se ha trazado.

ACUARIO (21 de enero al 18 de febrero)

Hoy es fácil olvidar lecciones recientes para no cometer los mismos errores. Como resultado, usted podría correr cierto riesgo, especialmente si tiende a sobreproteger a los demás. Aproveche cualquier oportunidad para entender mejor a su pareja.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

El mejorar su autoestima implica reconocer su pro- pio talento y atractivo en lugar de menospreciarse. Aceptar responsabilidades que se presenten como desafíos va a ayudarlo a madurar y ocupar el espacio que le corresponde en este universo.