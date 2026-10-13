Construyen en 15 horas una vivienda con bloques de plástico y con recursos autosuficientes para una madre de nueve hijos

La construcción tiene una técnica de montaje veloz e innovadora nunca antes vista. Para fabricar las paredes y la estructura, se transformaron dos toneladas de residuos plásticos en bloques ecológicos que se encastran entre sí, imitando la dinámica de un juego de construcción, y el techo se fabricó con materiales reciclados provenientes de envases descartados. Este sistema modular evitó las complicaciones de las obras tradicionales y permitió levantar toda la casa en un tiempo récord de 15 horas.

Para fabricar los paneles de las paredes se utilizaron aproximadamente dos toneladas de residuos plásticos procesados.

La vivienda tiene una superficie de 27 metros cuadrados organizada en tres estancias: una sala junto con la cocina, una habitación y un baño. Además, como cualquier otra casa, dispone de redes de agua potable, de electricidad e iluminación natural.

En el aspecto tecnológico, la casa cuenta con paneles solares fotovoltaicos que generan energía limpia, tuberías de agua, los desagües, cableado eléctrico y también canaletas donde se recolecta el agua pluvial y un contenedor con infiltración para tratar adecuadamente las aguas residuales.