Construyen en 15 horas una vivienda con bloques de plástico y con recursos autosuficientes para una madre de nueve hijos

La construcción de una casa puede durar meses e incluso años, pero cuando hay necesidad y pocos recursos, las apuestas por el reciclaje y la arquitectura aumentan potencialmente. Tal como en este caso, donde una madre de nueve hijos estrenó una vivienda sostenible de 27 metros cuadrados, construida en poco tiempo y de plástico.
Rejane Alves de Souza es una mujer de 45 años, madre de nueve hijos y abuela de doce nietos. Tras haber perdido su trabajo debido a una enfermedad articular y haber superado un cáncer, debió trasladarse al área metropolitana de San Pablo, Brasil, para empezar una nueva vida.
Recibió una casa con bloques de plástico transformado y autosuficiente
La mujer tenía que buscar un entorno estable para cuidar a su hijo menor y fue elegida para recibir la primera vivienda del programa Moradia Semente Eco Sustentável cuyo propósito es cambiar las condiciones habitacionales y brindar un techo digno a familias que atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad.
La construcción tiene una técnica de montaje veloz e innovadora nunca antes vista. Para fabricar las paredes y la estructura, se transformaron dos toneladas de residuos plásticos en bloques ecológicos que se encastran entre sí, imitando la dinámica de un juego de construcción, y el techo se fabricó con materiales reciclados provenientes de envases descartados. Este sistema modular evitó las complicaciones de las obras tradicionales y permitió levantar toda la casa en un tiempo récord de 15 horas.
La vivienda tiene una superficie de 27 metros cuadrados organizada en tres estancias: una sala junto con la cocina, una habitación y un baño. Además, como cualquier otra casa, dispone de redes de agua potable, de electricidad e iluminación natural.
En el aspecto tecnológico, la casa cuenta con paneles solares fotovoltaicos que generan energía limpia, tuberías de agua, los desagües, cableado eléctrico y también canaletas donde se recolecta el agua pluvial y un contenedor con infiltración para tratar adecuadamente las aguas residuales.
En pocas palabras
- Casa autosuficiente: madre de nueve hijos estrenó vivienda de 27m² construida con plástico reciclado.
- Construcción rápida: la casa se edificó en 15 horas usando bloques plásticos encastrables y materiales reciclados.
- Sostenibilidad: la vivienda cuenta con paneles solares, recolección de agua de lluvia y tratamiento de aguas residuales.