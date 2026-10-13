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Construyen en 15 horas una vivienda con bloques de plástico y con recursos autosuficientes para una madre de nueve hijos

Una madre estrenó una casa de 27 metros cuadrados armada con bloques reciclados, placas solares y un sistema para tratar las aguas residuales

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Construyen en 15 horas una vivienda con bloques de plástico y con recursos autosuficientes para una madre de nueve hijos

Construyen en 15 horas una vivienda con bloques de plástico y con recursos autosuficientes para una madre de nueve hijos

La construcción de una casa puede durar meses e incluso años, pero cuando hay necesidad y pocos recursos, las apuestas por el reciclaje y la arquitectura aumentan potencialmente. Tal como en este caso, donde una madre de nueve hijos estrenó una vivienda sostenible de 27 metros cuadrados, construida en poco tiempo y de plástico.

Rejane Alves de Souza es una mujer de 45 años, madre de nueve hijos y abuela de doce nietos. Tras haber perdido su trabajo debido a una enfermedad articular y haber superado un cáncer, debió trasladarse al área metropolitana de San Pablo, Brasil, para empezar una nueva vida.

Tiene 45 años, es madre de 9 hijos y recibió una casa construida con 2 toneladas de plástico montada en solo 15 horas.

Tiene 45 años, es madre de 9 hijos y recibió una casa construida con 2 toneladas de plástico montada en solo 15 horas.

Recibió una casa con bloques de plástico transformado y autosuficiente

La mujer tenía que buscar un entorno estable para cuidar a su hijo menor y fue elegida para recibir la primera vivienda del programa Moradia Semente Eco Sustentável cuyo propósito es cambiar las condiciones habitacionales y brindar un techo digno a familias que atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad.

La construcción tiene una técnica de montaje veloz e innovadora nunca antes vista. Para fabricar las paredes y la estructura, se transformaron dos toneladas de residuos plásticos en bloques ecológicos que se encastran entre sí, imitando la dinámica de un juego de construcción, y el techo se fabricó con materiales reciclados provenientes de envases descartados. Este sistema modular evitó las complicaciones de las obras tradicionales y permitió levantar toda la casa en un tiempo récord de 15 horas.

Para fabricar los paneles de las paredes se utilizaron aproximadamente dos toneladas de residuos plásticos procesados.

Para fabricar los paneles de las paredes se utilizaron aproximadamente dos toneladas de residuos plásticos procesados.

La vivienda tiene una superficie de 27 metros cuadrados organizada en tres estancias: una sala junto con la cocina, una habitación y un baño. Además, como cualquier otra casa, dispone de redes de agua potable, de electricidad e iluminación natural.

En el aspecto tecnológico, la casa cuenta con paneles solares fotovoltaicos que generan energía limpia, tuberías de agua, los desagües, cableado eléctrico y también canaletas donde se recolecta el agua pluvial y un contenedor con infiltración para tratar adecuadamente las aguas residuales.

En pocas palabras

  • Casa autosuficiente: madre de nueve hijos estrenó vivienda de 27m² construida con plástico reciclado.
  • Construcción rápida: la casa se edificó en 15 horas usando bloques plásticos encastrables y materiales reciclados.
  • Sostenibilidad: la vivienda cuenta con paneles solares, recolección de agua de lluvia y tratamiento de aguas residuales.
Resumen generado por Thinkindot AI

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