Con 59 años, la despidieron y se fue a la Antártida: "Salgo de trabajar y voy a bailar a las 2 de la mañana"

Pero la vida en McMurdo tiene una particularidad que sorprende a quienes imaginan la Antártida como un lugar de aislamiento absoluto. Aunque la conexión a Internet es limitada, los trabajadores comparten espacios y actividades para aprovechar el tiempo libre. Hay encuentros en la cafetería, manualidades, voluntariado en la biblioteca y noches de baile.

Su nueva vida en la Antártida

Lee también se involucró en la vida de la estación a través de Ice Radio, donde presentó un programa dedicado a la música de los años ochenta. Los sábados, después de completar la semana laboral, los empleados pueden acudir a las dos discotecas de la base antes de disfrutar del domingo, su único día libre.

Durante el verano en la Antártida, la luz natural puede prolongarse durante las 24 horas en esta región. Por eso, salir a bailar a las dos de la madrugada no significa necesariamente encontrarse con un cielo oscuro.

La experiencia fue lo suficientemente significativa como para que Lee decidiera regresar en 2026, después de su primera temporada en 2025. De trabajar en el entorno corporativo de Silicon Valley a organizar suministros en una estación antártica, su historia muestra una transformación profesional poco habitual.