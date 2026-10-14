Con 23 años trajo la fórmula de la Coca-Coca a la Argentina e hizo que los vecinos llevaran la bebida a su mesa

Sin embargo, la legislación comercial de la época restringía a los menores de 25 años para registrar empresas. Entonces tuvo que poner la sociedad a nombre de su padre, Reginald Lee, dando origen a Reginald Lee S.A., firma reconocida como el primer embotellador y representante autorizado de Coca-Cola en el país.

Hacia el año 1942, las actividades comenzaron desde un depósito ubicado en Quilmes donde se preparaba, embotellaba y distribuía un único producto: la clásica botella de vidrio. Aunque la provisión tenía únicamente una pequeña flota con cuatro camiones y 15 triciclos de carga para recorrer barrios y comercios, más allá del transporte, el desafío estaba en convencer a la población de probar un sabor totalmente nuevo.

La botella de vidrio de aproximadamente 185 centímetros cúbicos se preparaba en un deposito de Quilmes.

El secreto del éxito: cómo Coca-Cola llegó al paladar de los vecinos

Ante la falta de televisión y campañas de publicidad, el joven implementó una estrategia artesanal, pero propia: visitaba personalmente almacenes, bares y vecinos entregando muestras gratuitas para dar a conocer el producto.

La iniciativa generó una demanda sorpresiva, permitiendo que la marca ganara un espacio en el gusto de cada casa y creciera de forma sostenida. De esta forma, para fines de la década de 1950, el negocio superó el espacio inicial de Quilmes y la empresa se expandió hacia Berazategui, una de las plantas históricas asociadas a la familia Lee.

Ocho décadas después, la visión de Norman Lee transformó una bebida desconocida en un verdadero ícono cultural y comercial en la Argentina: Coca-Cola.