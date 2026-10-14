Con 23 años trajo la fórmula de la Coca-Coca a la Argentina e hizo que los vecinos llevaran la bebida a su mesa

A los 23 años, algunos jóvenes disfrutan su adolescencia, otros trabajan y otros buscan cambiar el rumbo de su vida para siempre. Así ocurrió en la década de los 40, cuando un criador de pollos apostó por una marca de bebidas hasta entonces desconocida, sin saber lo que vendría después.
Con 23 años trajo la fórmula de la Coca-Cola a la Argentina y su vida cambió desde 1942
Eran los comienzos de la década de 1940 y Norman Lee era un joven de apenas 23 años que administraba un criadero de pollos en la zona sur del Gran Buenos Aires. El negocio no pasaba por su mejor momento y la presión lo llevó a buscar nuevas alternativas de crecimiento laboral para tener una buena vida.
En ese contexto de crisis, escuchó los planes de The Coca-Cola Company para desembarcar en la Argentina e introducir una bebida prácticamente desconocida para los consumidores locales: Norman entendió que era una gran oportunidad y se ofreció para desarrollar la red comercial en un territorio que él conocía como las palmas de su mano.
Sin embargo, la legislación comercial de la época restringía a los menores de 25 años para registrar empresas. Entonces tuvo que poner la sociedad a nombre de su padre, Reginald Lee, dando origen a Reginald Lee S.A., firma reconocida como el primer embotellador y representante autorizado de Coca-Cola en el país.
Hacia el año 1942, las actividades comenzaron desde un depósito ubicado en Quilmes donde se preparaba, embotellaba y distribuía un único producto: la clásica botella de vidrio. Aunque la provisión tenía únicamente una pequeña flota con cuatro camiones y 15 triciclos de carga para recorrer barrios y comercios, más allá del transporte, el desafío estaba en convencer a la población de probar un sabor totalmente nuevo.
El secreto del éxito: cómo Coca-Cola llegó al paladar de los vecinos
Ante la falta de televisión y campañas de publicidad, el joven implementó una estrategia artesanal, pero propia: visitaba personalmente almacenes, bares y vecinos entregando muestras gratuitas para dar a conocer el producto.
La iniciativa generó una demanda sorpresiva, permitiendo que la marca ganara un espacio en el gusto de cada casa y creciera de forma sostenida. De esta forma, para fines de la década de 1950, el negocio superó el espacio inicial de Quilmes y la empresa se expandió hacia Berazategui, una de las plantas históricas asociadas a la familia Lee.
Ocho décadas después, la visión de Norman Lee transformó una bebida desconocida en un verdadero ícono cultural y comercial en la Argentina: Coca-Cola.
En pocas palabras
- Norman Lee: A los 23 años, trajo la fórmula de Coca-Cola a la Argentina en 1942.
- Desafío inicial: Norman Lee implementó una estrategia artesanal de distribución y muestras gratuitas para introducir la bebida.
- Legado: La visión de Lee transformó una bebida desconocida en un ícono cultural y comercial en Argentina hace más de 80 años.