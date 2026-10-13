Cómo hacer una maceta de autorriego casera usando un cordón de algodón paso a paso

Dentro de las tendencias de recolección de ideas bajo el concepto DIY (Hazlo tú mismo), surgió un ingenioso truco casero que se volvió muy popular por su practicidad en el jardín. Se trata de una alternativa ecológica que enseña cómo aprovechar el principio físico de la capilaridad para construir una maceta con sistema de autorriego utilizando tan solo un recipiente con agua y un par de cordones de tela.

Los cordones de las zapatillas pueden hacer que mejores las condiciones de tu planta.

Los elementos para tener una maceta diferente

Lo interesante de esta propuesta es que no requiere conocimientos técnicos ni herramientas complejas. La clave del éxito radica en el uso del algodón, un material absorbente capaz de transportar el líquido de manera gradual y constante directamente hacia el sustrato de la planta.