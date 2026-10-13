Cómo hacer una maceta de autorriego casera usando un cordón de algodón paso a paso

Mantener las plantas del jardín en óptimas condiciones y cuidar el hogar se transforma en una de las prioridades principales para los amantes de los espacios verdes, aunque a veces es difícil hacerlo por los dolores de cabeza que pueden surgir en la maceta de la misma.
Dentro de las tendencias de recolección de ideas bajo el concepto DIY (Hazlo tú mismo), surgió un ingenioso truco casero que se volvió muy popular por su practicidad en el jardín. Se trata de una alternativa ecológica que enseña cómo aprovechar el principio físico de la capilaridad para construir una maceta con sistema de autorriego utilizando tan solo un recipiente con agua y un par de cordones de tela.
Los elementos para tener una maceta diferente
Lo interesante de esta propuesta es que no requiere conocimientos técnicos ni herramientas complejas. La clave del éxito radica en el uso del algodón, un material absorbente capaz de transportar el líquido de manera gradual y constante directamente hacia el sustrato de la planta.
De esta forma, las raíces absorben únicamente la dosis de riego que necesitan, evitando tanto el encharcamiento como la sequedad extrema.
Para poner manos a la obra y armar este artefacto casero de jardinería, solo hace falta reunir los siguientes elementos básicos:
- Un recipiente o frasco de plástico o vidrio con agua (puede ser una botella descartable cortada).
- Un par de cordones de algodón trenzado (o tiras gruesas cortadas de una remera vieja 100% algodón).
- La maceta con la planta que se desea hidratar.
- Un clavo, lápiz o palito de madera para enterrar el textil.
Paso a paso: cómo armar tu sistema en dos minutos
- Asegurate de que los cordones sean completamente de algodón (los materiales sintéticos no absorben el agua adecuadamente). Paso fundamental: mojá bien el cordón con agua antes de colocarlo para activar la absorción por capilaridad.
- Colocá el recipiente lleno de agua al lado de la maceta. Es recomendable que el nivel del agua quede a la misma altura o ligeramente por encima de la base de la tierra para facilitar el flujo.
- Con la ayuda de un palito o un lápiz, enterrá uno de los extremos del cordón entre 3 y 5 centímetros en la tierra del jardín o recipiente, lo más cerca posible de las raíces primarias pero con cuidado de no dañarlas.
- Introducí la otra punta del cordón dentro del frasco con agua, asegurándote de que llegue hasta el fondo para garantizar el suministro durante varios días.
- Si el dispositivo va a quedar expuesto al sol intenso en el jardín, podés tapar la boca del recipiente de agua con un trozo de papel aluminio dejando solo un pequeño orificio para el cordón. De este modo, evitarás que el agua se evapore antes de tiempo.
En pocas palabras
- Maceta de autorriego: se crea un sistema casero usando un cordón de algodón y un recipiente con agua.
- Principio de capilaridad: el algodón transporta gradualmente el agua al sustrato, evitando excesos o sequía.
- Materiales sencillos: se necesitan una botella, cordones de algodón, la planta y un palito para armarla.