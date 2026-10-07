La edición número 19 de la Fiesta Provincial de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Parque San Vicente y en esta ocación será los días 5 y 6 de diciembre. Las entradas se pueden adquirir a través de Passline. Se pueden comprar en 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito bancarias, por tiempo limitado.
Cómo conseguir entradas para la Fiesta de la Cerveza presentando el Certificado Único de Discapacidad
Se confirmó el Line Up para la próxima edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, los precios de las entradas y el lugar
¿Cómo conseguir entradas presentando el CUD?
En esta oportunidad, los menores de hasta 9 años ingresarán de manera gratuita, presentando DNI. Por su parte, las entradas para personas con discapacidad que cuenten con CUD se entregarán desde el lunes 16 de noviembre, de manera presencial, en la boletería del Cine Teatro Plaza. Será requisito presentar CUD y DNI y el beneficio estará sujeto a cupo limitado.
¿Qué artistas se presentarán en la Fiesta Provincial de la Cerveza 2026?
Según confirmó el municipio, el primer día, el sábado 5 de diciembre, la Fiesta arrancará con una noche pensada para cantar, bailar y disfrutar de la música popular. Damas Gratis volverá al festival para protagonizar una nueva celebración junto a su público. Mientras, Ke Personajes hará su debut en la Fiesta de la Cerveza con todos sus hits y nuevas canciones.
También esta noche tendrá espacio para los clásicos de la cumbia. Así, La Nueva Luna llegará con su sonido inconfundible y Los Playeros sumarán su espíritu festivo a una jornada que promete mantener al público en movimiento.
En la segunda jornada, el domingo 6 de diciembre, el rock será protagonista en el cierre de la Fiesta. Babasonicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones regresan este año a Mendoza en el marco del festival. Y compartirán escenario con los locales Perras on the Beach, en una noche que reunirá distintas generaciones y estilos del rock nacional.
"La Fiesta de la Cerveza es una marca registrada de Godoy Cruz y de toda la provincia. Este año sumamos una propuesta artística de primer nivel que combina los ritmos populares más convocantes con el mejor rock y pop nacional. Nos llena de orgullo volver al Parque San Vicente con una grilla potente, pensada para la familia y para todas las generaciones, demostrando que podemos sostener un espectáculo masivo de enorme calidad con una gestión eficiente y responsable de los recursos", afirmó Diego Costarelli, intentente de Godoy Cruz.
En pocas palabras
- Fiesta Provincial de la Cerveza: se anunció el Line Up, precios y lugar para la edición 2026, que se realizará el 5 y 6 de diciembre en el Parque San Vicente.
- Entradas CUD: las personas con Certificado Único de Discapacidad podrán retirar sus entradas gratuitas a partir del 16 de noviembre en la boletería del Cine Teatro Plaza, presentando CUD y DNI (cupo limitado).
- Artistas confirmados: el festival contará con la participación de Damas Gratis, Ke Personajes, La Nueva Luna, Los Playeros, Babasonicos, Las Pastillas del Abuelo, Guasones y Perras on the Beach.