Cómo conseguir entradas para la Fiesta de la Cerveza presentando el Certificado Único de Discapacidad

También esta noche tendrá espacio para los clásicos de la cumbia. Así, La Nueva Luna llegará con su sonido inconfundible y Los Playeros sumarán su espíritu festivo a una jornada que promete mantener al público en movimiento.

En la segunda jornada, el domingo 6 de diciembre, el rock será protagonista en el cierre de la Fiesta. Babasonicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones regresan este año a Mendoza en el marco del festival. Y compartirán escenario con los locales Perras on the Beach, en una noche que reunirá distintas generaciones y estilos del rock nacional.

"La Fiesta de la Cerveza es una marca registrada de Godoy Cruz y de toda la provincia. Este año sumamos una propuesta artística de primer nivel que combina los ritmos populares más convocantes con el mejor rock y pop nacional. Nos llena de orgullo volver al Parque San Vicente con una grilla potente, pensada para la familia y para todas las generaciones, demostrando que podemos sostener un espectáculo masivo de enorme calidad con una gestión eficiente y responsable de los recursos", afirmó Diego Costarelli, intentente de Godoy Cruz.