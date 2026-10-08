Cómo alejar a las moscas de tu casa usando bolsas de supermercado y algo más: trampa casera efectiva

Con la llegada de las temperaturas más cálidas, una de las problemáticas más recurrentes en los hogares es la aparición de insectos molestos. Entre las plagas urbanas más tediosas, las moscas se convierten en un verdadero dolor de cabeza para mantener la higiene en la casa.
La solución para alejarlas está al alcance de la mano y solo requiere un elemento tan cotidiano como una bolsa de supermercado transparente y un par de monedas. Aunque a simple vista parezca un método insólito, lo cierto es que cuenta con una explicación científica y visual que desconcierta por completo a estos insectos.
La trampa casera ideal para alejar a las moscas de casa
El procedimiento es tan sencillo que no requiere grandes habilidades manuales ni herramientas sofisticadas. Para fabricar este repelente visual solo tenés que seguir estos simples pasos:
- Buscá una bolsa de plástico de supermercado que sea completamente transparente (es fundamental que no tenga inscripciones ni colores oscuros) y llenarla aproximadamente hasta la mitad con agua limpia.
- Introducí dentro de la bolsa entre tres y cuatro monedas comunes (pueden ser de cualquier denominación metálica).
- Atá firmemente la parte superior de la bolsa con un hilo o precinto para evitar que el agua se derrame, dejando un extremo largo si necesitás colgarla.
- Colgá la bolsa en los puntos estratégicos de ingreso a la casa, como el ingreso a la cocina, cerca de las puertas de los patios, galerías o ventanas principales donde la presencia de moscas sea más intensa.
El motivo por el que este truco funciona
Aunque parezca extraño, los especialistas en comportamiento animal explican que este método actúa directamente sobre el sistema visual de las moscas.
Estos insectos poseen ojos compuestos formados por miles de lentes individuales que captan los estímulos lumínicos de manera fragmentada.
Cuando la luz del sol atraviesa el agua contenida en la bolsa transparente junto con el reflejo metálico de las monedas, se produce un efecto de refracción lumínica. Para las moscas, este fenómeno genera destellos de luz caóticos y multiplica las imágenes de manera desproporcionada.
Como resultado, el insecto se desorienta por completo, interpreta el reflejo como una amenaza gigante o un entorno peligroso, y opta por alejarse de la zona de inmediato.
En pocas palabras
- Repelente casero: una bolsa de supermercado transparente con agua y monedas puede alejar eficazmente a las moscas de tu hogar.
- Explicación científica: el reflejo de la luz en el agua y las monedas desorienta a las moscas, simulando una amenaza.
- Facilidad de uso: este método natural es sencillo de implementar y se cuelga en puntos estratégicos de la casa.