Cómo alejar a las moscas de tu casa usando bolsas de supermercado y algo más: trampa casera efectiva

Buscá una bolsa de plástico de supermercado que sea completamente transparente (es fundamental que no tenga inscripciones ni colores oscuros) y llenarla aproximadamente hasta la mitad con agua limpia. Introducí dentro de la bolsa entre tres y cuatro monedas comunes (pueden ser de cualquier denominación metálica). Atá firmemente la parte superior de la bolsa con un hilo o precinto para evitar que el agua se derrame, dejando un extremo largo si necesitás colgarla. Colgá la bolsa en los puntos estratégicos de ingreso a la casa, como el ingreso a la cocina, cerca de las puertas de los patios, galerías o ventanas principales donde la presencia de moscas sea más intensa.

Esta trampa casera es desconocida por muchas personas.

El motivo por el que este truco funciona

Aunque parezca extraño, los especialistas en comportamiento animal explican que este método actúa directamente sobre el sistema visual de las moscas.

Estos insectos poseen ojos compuestos formados por miles de lentes individuales que captan los estímulos lumínicos de manera fragmentada.

Cuando la luz del sol atraviesa el agua contenida en la bolsa transparente junto con el reflejo metálico de las monedas, se produce un efecto de refracción lumínica. Para las moscas, este fenómeno genera destellos de luz caóticos y multiplica las imágenes de manera desproporcionada.

Como resultado, el insecto se desorienta por completo, interpreta el reflejo como una amenaza gigante o un entorno peligroso, y opta por alejarse de la zona de inmediato.