Chef Donato De Santis: "El que no ve la belleza de Mendoza es ciego frente a la vida"

De santis 3.jpg

Para De Santis, la idea de una pizzería en una bodega es rupturista, ya que a menudo en estos espacios se abren restaurantes en los que prima el menú de pasos, con maridajes particulares para cada plato. La suya, en cambio, es una propuesta simple, de pizzas tradicionales, que serán el mejor marco para que el vino luzca en todo su esplendor.

El chef, cuya fama creció aún más por su participación como jurado en el programa MasterChef Celebrity, dialogó con Diario UNO y solo tuvo elogios para Mendoza, que se convirtió en la primera provincia argentina en tener uno de sus locales, ya que hasta ahora solo funcionaban en Buenos Aires.

Donato De Santis, un enamorado de Mendoza

"A Diego (Banfi) lo conozco hace más de 20 años. Tenemos una relación cercana desde que yo llegué al país. Amistad va, amistad viene, viajes, Mendoza, familia, amigos, pensamos por qué no hacer laboralmente algo acá", contó Donato sobre su llegada a Mendoza, y a la bodega Piccolo Banfi.

"Así es que a Diego se le ocurrió abrir este espacio que tenía para degustación. Cuando conoció nuestra primera pizzería, le pareció algo copado de probar y a nosotros nos pareció interesante también la propuesta", explicó el chef.

de santis 4.jpg

De Santis describió, además, cuáles son los principios gastronómicos en los que se centra la propuesta de Pizza Paradiso

"Me dedico solo a la pizza, porque creo en estos monoproductos. Estamos en una época de tantas propuestas, tan diversas. La pizza me identifica con el lugar del que vengo, es una propuesta simple, fácil de monitorear, deja lugar para que se conozca el vino también. A veces con tantos maridajes, es difícil que se conozca el vino también, diez platos, diez vinos, no te acordás de ninguno. Acá es pizza, la pasás bien, algo que no te incomoda y después podés disfrutar de los vinos"

Para el chef, que los mendocinos se sientan "exclusivos", tiene una explicación. "Es bueno que la gente viva su idiosincrasia. Eso les permite vender, compartir, mostrar su lugar. Además, mirá a tu alrededor, este paisaje. El que no ve la belleza de Mendoza es porque es ciego frente a la vida", enfatizó.

¿Vale todo en la pizza?

Frente al dilema de si en la pizza el "vale todo" cuenta, el chef asegura que sí. No se amedrenta, no se sorprende ni sale corriendo frente a una pizza con ananá o kiwi. Sin embargo, su estilo es tradicional y así lo defiende.

de santis 5.jpg

"Cada uno puede hacer lo que quiere. Es como si yo agarro el asado, y en lugar de chimichurri hago una mezcla de mostaza, cerveza y curri. Puede ser rico, pero se despega de la tradición. Mucha gente me podría decir, no, esto no va. Es muy personal. Yo creo en las tradiciones. Estas propuestas son muy tradicionales, muzzarella, salame, mortadela, el resto pueden hacer lo que quieran. Para mí no son tradicionales, pueden ser ricas, muy ricas. Estamos en un mundo en el que cada uno se quiere distinguir, si sale bien, se aplaude y si no, no se aplaude".

Una propuesta diferente

Piccolo Banfi, la bodega de Diego Banfi, nació en el 2013. En el 2019 ya habían montado un sector para un emprendimiento turístico, y luego con el inicio de la pandemia, quedó en stand by.

Sin embargo, en octubre del 2021, la idea de unir bodega y gastronomía, regresó.

De santis banfi vila y Bragagnolo.jpg El empresario Daniel Vila, Donato de Santis, Diego Banfi, dueño de la bodega Piccolo Banfi y el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo

"En un viaje compartido con Donato, resurgió la idea de hacer algo juntos. Él me dijo, 'mirá, tengo justo Pizza Paradiso, que es la marca que estoy desarrollando, si te animás, en una bodega es algo disruptivo, distinto, pero es una propuesta canchera. Solo pizzería italiana. Nos animamos y aquí estamos".

En esta aventura, Banfi sumó a Ariel Deidda, quien se asoció a la propuesta gastronómica.

Claudia Alfaro, Ariel Deidda, Pamela David y Daniel Vila.jpg Claudia Alfaro y Ariel Deidda, socios de Banfi en el emprendimiento gastronómico, junto a Pamela David y Daniel Vila

Banfi explicó que en lugar de hacerlo en la estructura tradicional que habían construido para el restó, decidieron armar un complejo nuevo, distinto, que es en donde se instaló Pizza Paradiso.

Un estilo de food track modificado, porque es fijo y fue ampliado, agregándole una cámara especial de frío y dos sectores más: uno de amasado y otro de despacho.

Por el momento, va a quedar instalado con este formato, además de la carpa beduina iluminada con velas, hasta antes del invierno. Luego se ampliará agregando estructuras livianas de hierro.

En Pizza Paradiso se podrán degustar los vinos que se producen en la bodega de 24 hectáreas de Banfi. El 70% de la plantación corresponde a Malbec, el resto es Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot y solo una hilera de Sauvignon Blanc. En Piccolo Banfi se producen 180.000 botellas por año, todas con las propias uvas de la bodega.