Más de 12 horas sin agua llevan vecinos de Luján de Cuyo, por la rotura de un caño madre. El servicio se reestablecerá progresivamente.
CEOSA rompió un caño madre en el Acceso Sur y dejó sin agua a parte de Luján de Cuyo
La rotura de una cañería dejó sin servicio a vecinos de Luján de Cuyo. El corte lleva más de 12 horas. El agua se reestablecerá progresivamente
Desde la Municipalidad confirmaron que el inconveniente surgió este martes cuando operarios de la empresa CEOSA que lleva adelante la obra en la Ruta 40 rompieron una cañería involuntariamente.
El corte del servicio afecta la zona de calle Congreso de Tucumán, lindera al Acceso Sur; una parte de Mayor Drummond; y otra de la Ciudad de Luján.
También están sin agua en Chacras
Por su parte, AYSAM –que en Luján opera distritos de La Puntilla, Chacras de Coria y Ugarteche- informó en la tarde del martes que la rotura del caño maestro “ocasionada por terceros” había interrumpido el normal abastecimiento de agua potable en calle Viamonte, entre Longone y Pueyrredón, de Chacras de Coria.
Más cortes de agua en otros departamentos
Por otra parte, Aguas Mendocinas, que el martes inició el proceso de reemplazo de su presidente tras la renuncia de Humberto Mingorance, programó un corte de agua para este miércoles en Guaymallén, de 9 a 24, desde San Francisco del Monte hasta Julio A. Roca y desde Curupaytí hasta Capilla del Rosario.
También está previsto otro corte para el jueves, de 9 a 24, desde lateral norte del Acceso Este hasta O’Brien y desde Alberdi hasta Allayme.
Y habrá baja presión en el este, ese mismo día, en el sector comprendido por calles Lamadrid, Almirante Brown, Avellaneda y Urquiza, Barrio La Ramada, Barrio Las Acacias y Barrio Juventud.
En pocas palabras
- Rotura de caño: CEOSA rompió un caño madre en el Acceso Sur.
- Afectación de servicio: vecinos de Luján de Cuyo llevan más de 12 horas sin agua.
- Reestablecimiento progresivo: el servicio de agua se irá normalizando de a poco.