CEOSA rompió un caño madre en el Acceso Sur y dejó sin agua a parte de Luján de Cuyo

También están sin agua en Chacras

Por su parte, AYSAM –que en Luján opera distritos de La Puntilla, Chacras de Coria y Ugarteche- informó en la tarde del martes que la rotura del caño maestro “ocasionada por terceros” había interrumpido el normal abastecimiento de agua potable en calle Viamonte, entre Longone y Pueyrredón, de Chacras de Coria.

Más cortes de agua en otros departamentos

Por otra parte, Aguas Mendocinas, que el martes inició el proceso de reemplazo de su presidente tras la renuncia de Humberto Mingorance, programó un corte de agua para este miércoles en Guaymallén, de 9 a 24, desde San Francisco del Monte hasta Julio A. Roca y desde Curupaytí hasta Capilla del Rosario.

También está previsto otro corte para el jueves, de 9 a 24, desde lateral norte del Acceso Este hasta O’Brien y desde Alberdi hasta Allayme.

Y habrá baja presión en el este, ese mismo día, en el sector comprendido por calles Lamadrid, Almirante Brown, Avellaneda y Urquiza, Barrio La Ramada, Barrio Las Acacias y Barrio Juventud.