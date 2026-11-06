Carril Nacional interpreta a 14 autores de puro rock argentino este sábado en Chipica Bar

La banda Carril Nacional en el aniversario de FM Ayer.

En esta ocasión, el show tendrá canciones de Charly García, Spinetta, Fito, Jaff, Guasones, Tipitos, Rancheros, Mateos, GIT, Abuelos de la Nada, Cosméticos, NTVG, Suéter y Ulises Butrón en una canción homenaje a Tango Feroz.

Puro rock nacional

La banda Carril Nacional ha actuado con muy buena taquilla este año, producto de la buena puesta y un setlist cuidado de canciones. Así, llenaron el Teatro Mendoza, el Imperial de Maipú, y varios pubs, auditorios y sedes habituales de shows este año.

El recital de este sábado en Chipica Bar sería el último de este 2026, por lo que si aún nos los viste, es una buena oportunidad. En el mapa, la ubicación del lugar: