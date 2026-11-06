Carril Nacional interpreta a 14 autores de puro rock argentino este sábado en Chipica Bar

La banda mendocina Carril Nacional vuelve a presentarse este fin de semana, esta vez lo hará en Chipica Bar, Callejón Antonelli 972 de Buena Nueva, Guaymallén. La novedad es que los músicos dirigidos por el profesor Willy Martínez harán un repertorio extenso en temas y figuras, ya que tocarán 17 canciones de 14 autores diferentes de rock nacional.
Las reservas se deben hacer al 261-3345359 y el derecho al espectáculo se cobrará en el lugar, y será de $8.000.
Formada este año, Carril Nacional lleva su nombre en homenaje a la antigua Ruta 50 que unía a la provincia desde el Este hasta el centro, ocurrencia para vincular los caminos, la ruta, el oeste mendocino, el asfalto y el rock. Está formada por Willy Martínez (guitarra líder, secuencias, pistas, armonías, dirección musical), Marcos Burattini (teclas), Fabio Muscianisi (voz líder), Eric Díaz (batería), Walther Daine (percusión y coros), Ariel Guillaume (guitarra acústica) y Ricardo Montacuto (bajo).
En esta ocasión, el show tendrá canciones de Charly García, Spinetta, Fito, Jaff, Guasones, Tipitos, Rancheros, Mateos, GIT, Abuelos de la Nada, Cosméticos, NTVG, Suéter y Ulises Butrón en una canción homenaje a Tango Feroz.
Puro rock nacional
La banda Carril Nacional ha actuado con muy buena taquilla este año, producto de la buena puesta y un setlist cuidado de canciones. Así, llenaron el Teatro Mendoza, el Imperial de Maipú, y varios pubs, auditorios y sedes habituales de shows este año.
El recital de este sábado en Chipica Bar sería el último de este 2026, por lo que si aún nos los viste, es una buena oportunidad. En el mapa, la ubicación del lugar:
En pocas palabras
- Carril Nacional: la banda mendocina presentará 17 canciones de 14 autores de rock nacional en Chipica Bar.
- Detalles del show: se realizará un repertorio extenso con previa de anécdotas y conversaciones, con reservas al 2613345359 y entrada de $8.000.
- Última función: este sábado sería el último show de la banda en 2026, una oportunidad para verlos en vivo.