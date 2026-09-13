Inicio Videos

Canciones de rock nacional que se inspiraron en películas

Seguramente no sabías que varios hitos del rock nacional surgieron a partir de icónicas películas

Por UNO

VIDEOS DESTACADOS

La dura historia detrás de una de las estrellas de Pasión de Gavilanes
La dura historia detrás de una de las estrellas de Pasión de Gavilanes
Retiraron la camioneta de Pampa del Leoncito y aplicaron una multa millonaria a los responsables
Retiraron la camioneta de Pampa del Leoncito y aplicaron una multa millonaria a los responsables
Un chico se encontró con la escena “más tierna del mundo” y se volvió viral
Un chico se encontró con la escena “más tierna del mundo” y se volvió viral
Cómo son los nuevos créditos de Banco Nación para comprar autos 0Km y usados
Cómo son los nuevos créditos de Banco Nación para comprar autos 0Km y usados
Nunca más vas a preparar un mate de otra manera: el truco infalible de un experto
Nunca más vas a preparar un mate de otra manera: el truco infalible de un experto
¿Quiénes fueron los amores de Tini Stoessel? El romance secreto que nadie conoció
¿Quiénes fueron los amores de Tini Stoessel? El romance secreto que nadie conoció
Le robaron la bicicleta con la que trabajaba y un gesto solidario lo cambió todo
Le robaron la bicicleta con la que trabajaba y un gesto solidario lo cambió todo
Cúal es la diferencia entre fecha de caducidad y de vencimiento
Cúal es la diferencia entre fecha de caducidad y de vencimiento
Se enfrentaron a la salida de un 15, rompieron y robaron varios locales
Se enfrentaron a la salida de un 15, rompieron y robaron varios locales
Canciones de rock nacional que se inspiraron en películas
Canciones de rock nacional que se inspiraron en películas
Intentó hacer una maniobra muy imprudente y casi termina de la peor manera
Intentó hacer una maniobra muy imprudente y casi termina de la peor manera
Domingo frío y lunes con heladas: cómo continúa la semana
Domingo frío y lunes con heladas: cómo continúa la semana
Régimen Penal Juvenil: en 7 días la Justicia detuvo y liberó a un asaltante de 14 años y a un pibe narco de 16
Régimen Penal Juvenil: en 7 días la Justicia detuvo y liberó a un asaltante de 14 años y a un pibe narco de 16
El IPC real fue 1,3% en agosto
El IPC real fue 1,3% en agosto
¿Batalla de caballeros?: la insólita y peligrosa pelea en plena calle
¿Batalla de caballeros?: la insólita y peligrosa pelea en plena calle
Nadie quiere ser Sofi: el mensaje “subliminal” que recorre las redes y se hace viral
Nadie quiere ser Sofi: el mensaje “subliminal” que recorre las redes y se hace viral
Mostró cómo llegar al túnel secreto de Potrerillos y la funaron
Mostró cómo llegar al túnel secreto de Potrerillos y la funaron
Un perro se puso a abrir surcos para ayudar a su dueño con el riego y se volvió viral
Un perro se puso a abrir surcos para ayudar a su dueño con el riego y se volvió viral
Trabajo en Mendoza: ¿cuándo abre el nuevo hipermercado y cómo dejar el CV?
Trabajo en Mendoza: ¿cuándo abre el nuevo hipermercado y cómo dejar el CV?
El 70% del mundo apoya a la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas
El 70% del mundo apoya a la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas
Todos quieren verse como en una película de los años 80
Todos quieren verse como en una película de los años 80
Nuevas versiones del escándalo que separó a Tini de Emilia Mernes: ¿qué tiene que ver De Paul?
Nuevas versiones del escándalo que separó a Tini de Emilia Mernes: ¿qué tiene que ver De Paul?
¿Qué fue de la vida de Hernán "El Sapito" Encina?
¿Qué fue de la vida de Hernán "El Sapito" Encina?
Juan Cruz Yacopini continúa con su recuperación y ésta vez se mostró en un tierno momento con su madre
Juan Cruz Yacopini continúa con su recuperación y ésta vez se mostró en un tierno momento con su madre
¿Sabías que el Parque San Martín tenía una playa para bañarse?
¿Sabías que el Parque San Martín tenía una playa para bañarse?
Indignación: así fue el momento en el que un chico trató de evitar un robo y se dio cuenta que no podía escapar
Indignación: así fue el momento en el que un chico trató de evitar un robo y se dio cuenta que no podía escapar
Un mendocino contó que su perro solo come si antes recibe cariños
Un mendocino contó que su perro solo come si antes recibe cariños
Nuevas imágenes y una pista clave sobre el accidente en Uspallata
Nuevas imágenes y una pista clave sobre el accidente en Uspallata
Encontraron un cuerpo en un descampado a metro de la cancha de Huracán Las Heras
Encontraron un cuerpo en un descampado a metro de la cancha de Huracán Las Heras
Vendimia 2027: abrió el concurso para el guión y la puesta en escena
Vendimia 2027: abrió el concurso para el guión y la puesta en escena