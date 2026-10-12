La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó a depositar los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) correspondientes a octubre de 2026. Este mes llega con un incremento en los montos del 1,66%, un porcentaje que se calcula de manera automática tomando como base la inflación que midió el INDEC en agosto.
AUH y AUE de ANSES en octubre: montos con aumento, fechas de cobro y el fin de la Libreta en papel
Durante este mes, las asignaciones familiares reciben una suba del 1,66%. La gran novedad para millones de titulares es que el Estado cruzará los datos de salud y educación de forma automática para habilitar el pago del 20% retenido
Sin embargo, la noticia más importante para las más de 2,5 millones de familias que reciben esta ayuda estatal tiene que ver con la forma en la que se gestiona el beneficio anual de escolaridad y salud.
Chau al trámite en papel: cómo se cobrará ahora el 20% retenido
Hasta ahora, para recuperar el 20% del dinero que ANSES retiene todos los meses, las familias debían completar la Libreta AUH en papel, llevarla a la escuela y al centro de salud para que la firmen, y luego subirla al sistema.
El Ministerio de Capital Humano confirmó que ese trámite presencial se elimina para los menores de 5 a 17 años. A partir de ahora, el proceso funcionará de la siguiente manera:
- Cruce de datos automático: los ministerios de Salud y Educación le informarán directamente a ANSES si los chicos cumplieron con la asistencia a clases y el calendario de vacunación.
- Pago directo: si los datos coinciden, el sistema validará la información de forma automática y habilitará el pago del 20% acumulado sin que tengas que presentar ninguna planilla.
- ¿Qué pasa si hay un error?: si por algún motivo el Estado no logra verificar la información escolar o médica del menor en sus bases de datos, no te preocupes. Seguirá habilitada la opción clásica para subir la Libreta a través de la plataforma Mi ANSES.
En números: ¿cuánto dinero se deposita en octubre?
Recordá que el dinero que ingresa mes a mes a tu cuenta bancaria equivale al 80% del valor total de la prestación (el resto es lo que se retiene y luego se paga todo junto). Con el aumento del 1,66% aplicado, estos son los montos directos de bolsillo:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.267,02
- Asignación por Embarazo (AUE): $125.267,02
- AUH por Hijo con Discapacidad: $407.886,98
Calendario de pagos: ¿qué día te toca cobrar?
El cronograma de depósitos ya está en marcha. Como es habitual, el dinero se acredita según el último número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI):
- DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.
- DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: martes 13 de octubre (el pago se retoma después del fin de semana largo).
- DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
- DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.
- DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.
- DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
- DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.