AUH y AUE de ANSES en octubre: montos con aumento, fechas de cobro y el fin de la Libreta en papel

El Ministerio de Capital Humano confirmó que ese trámite presencial se elimina para los menores de 5 a 17 años. A partir de ahora, el proceso funcionará de la siguiente manera:

Cruce de datos automático: los ministerios de Salud y Educación le informarán directamente a ANSES si los chicos cumplieron con la asistencia a clases y el calendario de vacunación.

los ministerios de Salud y Educación le informarán directamente a ANSES si los chicos cumplieron con la asistencia a clases y el calendario de vacunación. Pago directo: si los datos coinciden, el sistema validará la información de forma automática y habilitará el pago del 20% acumulado sin que tengas que presentar ninguna planilla.

si los datos coinciden, el sistema validará la información de forma automática y habilitará el pago del 20% acumulado sin que tengas que presentar ninguna planilla. ¿Qué pasa si hay un error?: si por algún motivo el Estado no logra verificar la información escolar o médica del menor en sus bases de datos, no te preocupes. Seguirá habilitada la opción clásica para subir la Libreta a través de la plataforma Mi ANSES.

En números: ¿cuánto dinero se deposita en octubre?

Recordá que el dinero que ingresa mes a mes a tu cuenta bancaria equivale al 80% del valor total de la prestación (el resto es lo que se retiene y luego se paga todo junto). Con el aumento del 1,66% aplicado, estos son los montos directos de bolsillo:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.267,02

Asignación por Embarazo (AUE): $125.267,02

AUH por Hijo con Discapacidad: $407.886,98

Calendario de pagos: ¿qué día te toca cobrar?

El cronograma de depósitos ya está en marcha. Como es habitual, el dinero se acredita según el último número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI):