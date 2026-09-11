ARCA subasta Play Station 5 a $150.000: cuándo y cómo participar

ARCA subasta consolas PlayStation 5: así podés llevar una a tan solo $150.000

Recordemos que las subastas de mercadería comisada o abandonada en la Aduana son realizadas por Banco Ciudad, a cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En esta ocasión, a través del sitio web de la mencionada entidad bancaria, se supo que el próximo 24 de septiembre se podrá pujar por consolas de la marca Sony y otros accesorios tecnológicos.

ARCA subastará 45 consolas Play Station 5.

Los interesados en participar de la subasta por las consolas, primero deberán registrarse en la plataforma oficial y luego esperar a la fecha señalada para comenzar a pujar. Lo bueno de este procedimiento es que se realizará totalmente online. Aunque, en caso de adquirir una PlayStation 5, deberás coordinar una entrega presencial, ya que el dispositivo no se envía a domicilio.