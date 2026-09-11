ARCA subasta Play Station 5 a $150.000: cuándo y cómo participar

ARCA sorprendió a propios y extraños al anunciar que en los próximos días realizará una subasta con lotes de consolas PlayStation 5. La novedad pasa por el piso de la puja, ya que comenzará con una cifra de $150.000, un valor sumamente inferior a lo que podemos pagar por cualquier dispositivo de estos en el mercado.
ARCA subasta consolas PlayStation 5: así podés llevar una a tan solo $150.000
Recordemos que las subastas de mercadería comisada o abandonada en la Aduana son realizadas por Banco Ciudad, a cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En esta ocasión, a través del sitio web de la mencionada entidad bancaria, se supo que el próximo 24 de septiembre se podrá pujar por consolas de la marca Sony y otros accesorios tecnológicos.
Los interesados en participar de la subasta por las consolas, primero deberán registrarse en la plataforma oficial y luego esperar a la fecha señalada para comenzar a pujar. Lo bueno de este procedimiento es que se realizará totalmente online. Aunque, en caso de adquirir una PlayStation 5, deberás coordinar una entrega presencial, ya que el dispositivo no se envía a domicilio.
En total son 45 las consolas PlayStation 5 las que subastará ARCA y los precios iniciales de cada una son los siguientes:
- 34 consolas PS5 con precio base de $350.000 cada una y un depósito de garantía de $70.000
- 11 consolas de PS5 con precio base de $150.000 cada una y un depósito de garantía de $30.000
Además, también se subastarán otras consolas y accesorios tecnológicos:
- 1 consola PS4 con precio base de $120.000 y un depósito de garantía de $24.000
- 2 consolas PS4 con precio base de $100.000 y un depósito de garantía de $20.000
- 11 joysticks XBOX con precio base de $600.000 y un depósito de garantía de $120.000
- 1 consola XBOX con un precio base de $200.000 y un depósito de garantía de $40.000
- 1 consola XBOX con un precio base de $380.000 y un depósito de garantía de $76.000
Por lo tanto, con una pequeña inversión monetaria y pujando en la subasta iniciada por ARCA, lograrás quedarte con una PS5 de última generación a un precio increíble y también podrás ofertar por otros accesorios y consolas.
En pocas palabras
- ARCA subasta: La entidad realizará una subasta de 45 consolas PlayStation 5 y otros accesorios tecnológicos.
- Precio base: Los lotes de PS5 parten desde los $150.000, un valor significativamente inferior al de mercado.
- Participación: La subasta se realizará de forma online el 24 de septiembre, requiriendo registro previo en la plataforma del Banco Ciudad.