Árbol limonero: cómo usar la cáscara de huevo en la tierra para tener hojas verdes y más limones

Cuando la tierra carece de calcio, la planta experimenta un debilitamiento general que se refleja directamente en el estado de sus hojas y en la caída prematura de las flores.

El árbol limonero puede mantenerse con una serie de trucos caseros.

La cáscara de huevo está compuesta en más del 90% por carbonato de calcio. Al integrarse con el sustrato, este mineral funciona como un fortalecedor de las paredes celulares de la planta, garantizando los siguientes beneficios:

Hojas más verdes y firmes: estimula una mejor estructura celular para realizar la fotosíntesis de manera eficiente.

estimula una mejor estructura celular para realizar la fotosíntesis de manera eficiente. Retención de flor y fruto: evita que los limones pequeños se caigan antes de completar su crecimiento.

evita que los limones pequeños se caigan antes de completar su crecimiento. Equilibrio del sustrato: regula la acidez de la tierra, optimizando la asimilación de otros elementos esenciales como el nitrógeno y el potasio.

Paso a paso: cómo preparar el abono casero para el suelo

Para que el árbol aproveche los nutrientes de la cáscara de huevo, no basta con colocar los trozos enteros sobre la tierra. Se debe seguir un método específico de preparación: