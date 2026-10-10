Árbol de jade: cómo usar la cáscara de banana en su tierra para que crezca verde y sano

Para llegar al equlibrio perfecto, es aquí donde entra en juego un clásico de la cocina: la cáscara de banana, que puedes usar en su tierra.

Cómo usar la cáscara de banana para mantener bien al árbol de jade

Lejos de los mitos que circulan en las redes sociales sobre enterrar restos de frutas de forma directa, una práctica desaconsejada porque suele atraer hongos, humedad excesiva y plagas de insectos a la maceta, los expertos en jardinería recomiendan un procedimiento específico para aprovechar al máximo las propiedades de este alimento.