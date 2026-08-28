ANMAT prohibió una marca de productos de limpieza en todo el país

ANMAT indicó que los productos no estaban inscriptos ante el organismo sanitario.

La marca que prohibió ANMAT

Los productos alcanzados por la disposición pertenecen a la marca Quialibest, según informó ANMAT.

La decisión se tomó luego de verificar que los productos no estaban inscriptos ante el organismo sanitario. Además, no se pudo identificar un establecimiento responsable que estuviera habilitado por la ANMAT para su elaboración.

La situación también involucra a Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L., firmas que habían registrado anteriormente productos de la marca Qualibest.

Sin embargo, ambas empresas actualmente tienen dadas de baja sus inscripciones en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios (RNE) y, como consecuencia, también fueron dados de baja los registros de sus productos.

A esto se sumó un informe de la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que indicó que los productos involucrados tampoco estaban registrados en esa jurisdicción.

Ante este escenario, ANMAT señaló que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación de los productos, por lo que no pueden garantizarse su calidad, seguridad y eficacia.

Por ese motivo, la prohibición alcanza a todos los productos domisanitarios de la marca Quialibest incluidos en la disposición y rige en todo el territorio nacional.