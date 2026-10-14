Adiós al suavizante: el ingrediente de cocina para poner en el lavarropas y dejar la ropa impecable

Aunque a primera vista pueda parecer una alternativa extraña o poco habitual para el cuidado de la ropa, la realidad detrás del vinagre tiene una sólida explicación técnica. Especialistas en textiles aseguran que no se necesitan productos químicos costosos ni fragancias artificiales para lograr que las prendas mantengan su textura original, queden suaves al tacto y prolonguen su vida útil con cada lavado.

El vinagre puede ser altamente efectivo para llevar el lavado de tu ropa a otro nivel.

Por qué funciona el truco del vinagre en el lavarropas

El secreto de esta técnica radica en las propiedades químicas del vinagre de alcohol, un ácido suave que actúa de manera directa sobre los tejidos sin dañarlos: