Acertijo: si la mamá de María tiene cinco hijas llamadas Lalá, Lelé, Lilí, Loló ¿cómo se llama la quinta hija?

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. Además, los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y son una de las mejores formas de estimular el cerebro.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica.

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: releé con atención el acertijo y descubrí la respuesta al hacerlo.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: María es el nombre de la quinta hija.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.