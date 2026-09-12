Acertijo: si la mamá de María tiene cinco hijas llamadas Lalá, Lelé, Lilí, Loló ¿cómo se llama la quinta hija?

Los acertijos de lógica son uno de los desafíos mentales más utilizados para ejercitar la mente. Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que muchas veces parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad necesitan de la lógica y el sentido común.
En este caso, el desafío dice: si la mamá de María tiene cinco hijas llamadas: Lalá, Lelé, Lilí, Loló ¿podés ayudarla a saber cómo se llama la quinta hija?
El acertijo que pocos resuelven: cómo se llama la quinta hija de la mamá de María
A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.
El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. Además, los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y son una de las mejores formas de estimular el cerebro.
En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica.
Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: releé con atención el acertijo y descubrí la respuesta al hacerlo.
Respuesta del acertijo
Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: María es el nombre de la quinta hija.
Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.
En pocas palabras
- Acertijo de lógica: Se presenta un enigma cotidiano para ejercitar la mente y pensar fuera de lo obvio.
- El desafío: La mamá de María tiene cinco hijas: Lalá, Lelé, Lilí, Loló. ¿Cómo se llama la quinta?
- Solución: La respuesta radica en la lectura atenta y el sentido común, siendo María el nombre de la quinta hija.