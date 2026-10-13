Accidente trágico: llevaba a una mujer y a su hijo a un control médico y murieron tras chocar con un camión

Según informó el diario Elonce, Arriola le donó un riñón a su hijo en 2024 y ambos se dirigían a la capital entrerriana para someterse a controles médicos.

Así fue el fatal choque

Según informó la Policía al diario citado, la principal hipótesis es que el accidente ocurrió cuando un camión que transportaba bolsas de cal embistió a un caballo que se cruzó en el camino.

Tras el impacto, el conductor perdió el control y chocó de frente contra la camioneta municipal en la que viajaban las tres víctimas, que fallecieron en el acto.

El camionero, un hombre de 53 años oriundo de Chajarí, había quedado atrapado, pero fue rescatado de la cabina y trasladado al hospital de Rosario del Tala, donde permanecía internado fuera de peligro.

El caballo también murió en el lugar y, según la Policía, no tenía marcas que permitieran identificar a su dueño.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Laila Taleb para aclarar las circunstancias del hecho.

Fuente: tn.com.ar