Un tremendo y trágico accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de el chofer que manejaba la comioneta, una mujer y su hijo. El vehículo donde iban las víctimas impactó contra un camión.
Accidente trágico: llevaba a una mujer y a su hijo a un control médico y murieron tras chocar con un camión
Un tremendo y trágico accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de el chofer, una mujer y su hijo. El vehículo donde iban las víctimas impactó contra un camión
El accidente fatal ocurrió cerca de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos. El camión involucrado habría embestido a un caballo suelto antes del impacto.
Las víctimas fueron identificadas como Franco Díaz (21); su madre, Jachy Arriola (53); y Leandro Perovich (35), un chofer del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain que los trasladaba a Paraná.
Según informó el diario Elonce, Arriola le donó un riñón a su hijo en 2024 y ambos se dirigían a la capital entrerriana para someterse a controles médicos.
Así fue el fatal choque
Según informó la Policía al diario citado, la principal hipótesis es que el accidente ocurrió cuando un camión que transportaba bolsas de cal embistió a un caballo que se cruzó en el camino.
Tras el impacto, el conductor perdió el control y chocó de frente contra la camioneta municipal en la que viajaban las tres víctimas, que fallecieron en el acto.
El camionero, un hombre de 53 años oriundo de Chajarí, había quedado atrapado, pero fue rescatado de la cabina y trasladado al hospital de Rosario del Tala, donde permanecía internado fuera de peligro.
El caballo también murió en el lugar y, según la Policía, no tenía marcas que permitieran identificar a su dueño.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Laila Taleb para aclarar las circunstancias del hecho.
Fuente: tn.com.ar
En pocas palabras
- Trágico accidente: tres personas murieron tras un choque frontal de una camioneta contra un camión en Entre Ríos.
- Causa probable: se investiga si el camión embistió un caballo suelto, lo que habría provocado el impacto.
- Viaje: las víctimas se dirigían a Paraná para controles médicos tras un trasplante de riñón.