Protagonizó La Niebla y Babel junto a Brad Pitt, así se ve hoy el actor Nathan Gamble a sus 27 años

Gamble creció rodeado del mundo artístico, ya que sus padres eran directores de un campamento de teatro para niños.

Su primer trabajo en el cine fue en la película "Babel", donde compartió elenco con actores como Brad Pitt, Cate Blanchett, el mexicano Gael García Bernal, entre otros.

A continuación siguieron otros proyectos como "Dry Rain" (2007), "Saving Sam" (2007), "Diggers" (2007), "The Mist" (2007), "The Dark Knight" (2008), "Marley & Me" (2008), "Dolphin Tale" (2011) y su continuación "Dolphin Tale 2" (2014).

Además Gamble fue uno de los protagonistas de la serie "Fugitivos"; también interpretó el rol protagonista de Henry Pryor en la sitcom "Hank" y fue artista invitado en numerosas series como "Runaway" en 2006; y en 2007 en episodios de "CSI: Crime Scene Investigation", "Without a Trace", "House M.D" y "CSI Miami".

