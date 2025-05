Prime Video y una película futurista que tiene una trama super enganchante

La película "La Evaluación" cuenta con las actuaciones de Elisabeth Olsen, Alicia Vikander, Himesh Patel, Indira Varma, entre muchos más. Además está dirigida por la francesa Fleur Fortune, quien en 2018 estrenó "Dream Thieves.

Para poder lograr una ambientación del estilo futurista, y con un ajustado presupuesto (8 millones de dólares), la producción de "La Evaluación" se trasladó a los áridos y yermos parajes de Tenerife, que ofrecían al equipo el carácter inhóspito y adusto para desarrollar su universo, y a Alemania, donde se rodó toda la acción interior.

Esta película de Prime Video tiene una duración de 115 minutos, y la misma recibió un puntaje de 6,7 puntos en el sitio web IMDb.

Embed - The Assessment - Official Trailer - Elizabeth Olsen, Alicia Vikander | In Theaters March 21