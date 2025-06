El estreno en Netflix de esta película que está basada en el libro homónimo de Tom Clancy, se produjo el 17 de junio de 2025 y tiene una duración de 2 horas y 4 minutos.

La nueva película de Netflix comienza con la muerte inesperada del presidente de Rusia y la llegada de un hombre con un pasado oscuro a su puesto. La trama sigue con la desaparición de una bomba nuclear israelí y un grupo de científicos, situación que es investigada por un agente de la CIA, que descubre que detrás de todo esto está un grupo terrorista neonazi, que pretende activar la bomba nuclear en Estados Unidos.

