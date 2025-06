Este documental de Netflix que se pasea por varios géneros y en el que abundan las escenas dramáticas, está teniendo muy buenas calificaciones por parte de la crítica en sus reseñas, como así también el respaldo de los usuarios, que la están recomendando como una de las series más entretenidas de los últimos tiempos.

Estrenada el 18 de junio de 2025 en Netflix, la serie Yolanthe está arrasando con sus siete capítulos, que tienen una duración aproximada de entre 33 y 48 minutos.

netflix-yolanthe.jpg

Netflix: de qué trata la serie Yolanthe

La nueva serie de Netflix cuenta la historia de Yolanthe Cabau (Self), que luego de mudarse desde la ciudad holandesa de Amsterdam hasta la estadounidense de Los Ángeles en compañía de su hijo, empieza una nueva vida plagadas de lujo y glamour. Y como no podía ser de otra manera, les trae muchos desafíos inesperados. Enfrentando fantasmas del pasado, Self hará todo lo posible para proteger a su familia, en una ciudad donde hay cosas que no son lo que parecen.

netflix-yolanthe1.jpg

Reparto de Yolanthe, serie de Netflix

Yolanthe Cabau (Self)

Tráiler de Yolanthe, serie de Netflix

Embed - Yolanthe | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie Yolanthe, según la zona geográfica