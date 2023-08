Se trata de "Niebla de invierno" (Kohrra en su idioma original). Esta serie de TV de 2023 fue dirigida por Randeep Jha y el guion estuvo a cargo de Gunjit Chopra, Sudip Sharma y Diggi Sisodia.

Los protagonistas son Suvinder Vicky ("CAT"), Barun Sobti ("Asur: Welcome to Your Dark Side") y Manish Chaudhary.