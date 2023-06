El guion estuvo a cargo de Eric Heisserer y se basa en en el premiado relato "La historia de tu vida" (Story of Your Life) de Ted Chiang.

Netflix-La-llegada.jpg Amy Adams (Animales nocturnos) y Jeremy Renner (The Bourne Legacy) son los protagonistas de "La llegada".

"Una lingüista encargada de encontrar cómo comunicarse con unos extraterrestres que han llegado a la Tierra descubre una relación importante para la humanidad y para ella", dice la breve reseña de la N roja.

"La llegada" obtuvo una gran cantidad de nominaciones y ocho premios en distintos festivales y diferentes categorías. Ganó los siguientes galardones:

Premios Oscar : Mejores efectos sonoros

: Mejores efectos sonoros BAFTA 2017 : Mejor sonido

: Mejor sonido Sindicato de Guionistas (WGA) 2017 : Mejor guion adaptado

: Mejor guion adaptado Círculo de Críticos de San Francisco : Mejor guion adaptado y Mejor montaje

: Mejor guion adaptado y Mejor montaje National Board of Review (Asociación de Críticos Norteamericanos) : Mejor actriz (Amy Adams)

: Mejor actriz (Amy Adams) 22 Critics Choice Awards: Mejor guión adaptado y Mejor película de ciencia-ficción/terror

Netflix: de qué trata "La llegada"

Cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos militares piden ayuda a una experta lingüista (Amy Adams) para intentar averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza.

Netflix-La-llegada1.jpg

Poco a poco la mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje propio, para dar con la verdadera y misteriosa razón de la visita extraterrestre.

Adaptación del relato corto "The Story of Your Life" del escritor Ted Chiang, ganador de los reconocidos premios de ciencia ficción Hugo y Nebula.

Reparto de "La llegada", película que está en Netflix

Amy Adams

Jeremy Renner

Forest Whitaker

Michael Stuhlbarg

Mark O'Brien

Tzi Ma

Frank Schorpion

Abigail Pniowsky

Netflix-La-llegada2.jpg "La llegada" fue estrenada mundialmente el 1 de septiembre de 2016 en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Trailer de "La llegada"