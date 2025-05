Luisana Lopilato en 'Mensaje en una botella': "Es el trabajo más ambicioso de mi carrera"

“Denise es una sommelier que encuentra de una manera mágica cómo mandar un mensaje al pasado para cambiar su presente. Es el trabajo más ambicioso de mi carrera porque en Argentina no se ve tanto la ciencia ficción, mezclada con el drama y la comedia”.

¿Tenés una preparación especial para interpretar a Denise en cada etapa de su vida?

“Si, en realidad la única forma en que se podía lograr era usando pelucas. Porque pasa del pelo corto al largo. Uno en 15 años cambia mucho. Entonces la única manera de lograrlo era así. Además tuve que estudiar sobre el mundo del vino, y quería hacerlo bien para que cuando un sommelier vea la película piense ‘Ah bueno, está bien’”.

Lopilato continuó explicando: "Hice un curso con una amiga que es sommelier que está en el mundo del vino. Un día vino a casa y me hizo una mini introducción de cómo agarrar la copa, de cómo describir el vino, los sabores, el color. Después fui a un restaurante y pedí hablar con el sommelier para que me contara un poco como era su trabajo”.

Además, la actriz argentina reveló un tierno detalle sobre el elenco: "Mi hija hace de Denise cuando era chiquita en la película".

¿Qué enseñanza deja la película "Mensaje en una botella"?

"Es muy lindo el mensaje que deja la película. Creo que muchos van a terminar llorando con el final. El mensaje busca comenzar a mirar un poco más el presente, ya que tenemos tantas preocupaciones, redes sociales, vivimos estresados y a veces no nos detenemos para decir ‘te quiero’ o ‘te amo’, o ‘sos importante para mi’".

Embed - Luisana Lopilato on Instagram: "Bendecida por una profesión que me sigue trayendo a casa, que me hace redescubrir lo hermoso que es nuestro país y, encima, me permite compartirlo con mi familia. Ya rumbo a Mar del Plata, al comienzo de una nueva aventura, les dejo algunas fotos del back de esta peli hermosa que ya está en cines ¿La vieron? ¡Cuéntenme! Feeling grateful for a job that keeps bringing me back home, helps me rediscover how beautiful our country is, and lets me share it with my family. Heading off to Mar del Plata to start a new adventure, but before that, here are some behind-the-scenes shots from this beautiful film that’s already in theaters. Have you seen it? Tell me what you think! #mendoza #mensajeenunabotella #cine #argentina"