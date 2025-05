Luciano Cáceres sobre filmar en Mendoza: "Poder viajar con nuestro trabajo es hermoso"

“Es una comedia romántica y de viaje en el tiempo. Nuestro director estudió la carrera de sommelier durante 3 años, y está muy preparado para esta aventura”.

¿Qué personaje interpretás en "Mensaje en una botella"?

“Mi personaje es un gran estafador de coleccionistas de bodegas, de etiquetas. En esta historia mi personaje se encuentra en diversos estadios en la vida del personaje de Luisana. En algún momento soy el tóxico y el engañador de la historia, el que quiere hacer negocios todo el tiempo, un oportunista, un conocedor, pero también un buscavidas”.

Mensaje en una botella.jpg

¿Te gustaría viajar en el tiempo?

"Yo siempre pienso que todo es perfecto y por algo ocurren las cosas. Pero si me gustaría viajar en el tiempo tanto al pasado como al futuro. Es algo muy lindo. Es hermoso como de golpe una misma situación o la modificación que hubo en la historia se vuelve distinta. Me gustaría poder estar más tiempo con mi madre que ya no está o poder vivir alguna situación de otra manera más lúcida. Pero no me arrepiento de nada en la vida”.

¿Qué se siente salir de Buenos Aires y poder filmar en otras provincias?

“Poder viajar con nuestro trabajo es hermoso. Más allá de cómo te tratan, ya que nos agasajan y te invitan a todos lados. Conocer otros paisajes alejados de nuestra realidad tan urbana que tiene Buenos Aires es hermoso. Además, es un rato en el tiempo que perdura para toda la vida. También hay algo de compartir la vida con el resto de los compañeros y el equipo que te hermana para siempre, por más que sea una semana”.

Embed - MENSAJE EN UNA BOTELLA_TRAILER OFICIAL

Sinopsis película "Mensaje en una botella":

Esta comedia sigue a Denise (Luisana Lopilato), una sommelier de vinos, rápidamente acercándose a su crisis de mediana edad, quien siente que su vida está muy lejos de lo que soñó para ella. Mientras comienza a hacer un inventario y arrepentirse de algunas decisiones clave, tanto románticas como profesionales, recuerda un viejo juego que llegó a jugar con su padre, y de alguna forma accidentalmente descubre una manera de enviar mensajes a sí misma en el pasado. Pero por cada decisión errónea que trata de corregir, su presente cambia completamente –y no necesariamente para bien. Descorchar el pasado no siempre genera lo que esperamos.