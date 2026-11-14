Luchi Vila debuta en la ficción vertical con "La escena prohibida" y pasó por la alfombra azul marplatense

El elenco de la serie vertical La escena prohibida. Foto: gentileza Natalia Barrios

Un debut respaldado por 10 años de formación

Con un recorrido repartido entre Mendoza y Buenos Aires, Luchi Vila llega a La escena prohibida luego de una década de preparación actoral en el país y en el exterior. En la escena local pasó por Otro Mundo -la escuela fundada por Cris Morena- y se entrenó con referentes como Nora Moseinco, Norma Angeleri, Gastón Cocchiarale, Pablo Ini y Flor Limonoff.

Su formación incluyó además estadías académicas en Estados Unidos y Europa, con estudios en los prestigiosos estudios de Stella Adler e Ivana Chubbuck, la New York Film Academy (NYFA), Emerson College (en Boston) y un programa de Creación de Personaje en la escuela TAI de Madrid.

En paralelo a su trabajo frente a cámara, cursa la carrera de Gestión de Medios y Entretenimiento (Media and Entertainment Management), un perfil híbrido que también aplicó en tareas de producción audiovisual y de eventos.

Antes de sumarse a este proyecto, Vila participó en cortometrajes universitarios y ciclos de obras cortas, y durante 2026 ganó terreno dentro del ambiente artístico como coconductora -junto a Luisina Arito- de Subtexto, el ciclo de Fundación SAGAI Contenidos dedicado al oficio actoral, el cine y el teatro, por donde pasaron invitados como Roly Serrano y Diego Salamone.

Si bien su presencia en La escena prohibida quedó confirmada tanto en la campaña de lanzamiento como en la gala marplatense, la producción mantiene bajo estricta reserva los detalles de su personaje para no anticipar giros clave de la historia.

Suspenso en formato vertical: de qué trata la serie

Rodada entre agosto y comienzos de septiembre de este año, La escena prohibida consta de 38 capítulos de casi 2 minutos cada uno, concebidos desde el guion y la puesta en escena para consumirse en pantalla vertical.

La trama combina thriller, misterio y drama alrededor de Miranda (Marcela Kloosterboer), una mujer fría, dueña de una empresa y criada únicamente por su padre, cuya estabilidad se quiebra a raíz de una escena traumática que intentó borrar de su memoria.

A lo largo de los episodios, la protagonista deberá reconstruir ese recuerdo fragmentado y enfrentar una verdad capaz de alterar su destino para siempre, en una estructura narrada con secretos familiares y revelaciones al cierre de cada entrega. "Es una mujer muy fría, se crio sola con su papá, es dueña de una empresa y trabaja muy sola... Te va sorprendiendo todo el tiempo y toma caminos que no esperás", definió Kloosterboer sobre el perfil de su personaje.

El proyecto cuenta con dirección creativa y producción general de Pamela David y fue realizado por The Eleven Hub -la unidad de contenidos verticales premium de SDO Entertainment-, con producción ejecutiva de Loli Miraglia (autora también de la idea original) y Lucas Mentasti, guion de Romina D'Aloia y dirección de Jorge Bechara.

Además de Kloosterboer, Sullivan, Pauls y Vila, el elenco reúne a Luis Ziembrowski, Laura Novoa, Francisco Andrade, Faustina Dionisi y Guadalupe Benante. Apenas 24 horas antes de la presentación en Mar del Plata, la producción había dado a conocer el afiche oficial como puntapié de la campaña promocional.

El proyecto audiovisual cuenta con dirección creativa y producción general de Pamela David.

El fenómeno de las pantallas móviles en el festival

La presentación de La escena prohibida formó parte de la vidriera que Shorta desplegó en el festival marplatense junto a otras 3 producciones verticales -Vintage, TILF - Temporada II y Territorio Neutral- para mostrar cómo se escriben, encuadran y producen historias pensadas para "una pantalla diseñada para sostenerse con una mano".

Durante los paneles de VS Tech se destacó que las microseries verticales conforman hoy una industria global en plena expansión, con un volumen estimado en torno a los 11.000 millones de dólares a nivel mundial.

En ese marco, Esteban Menis, director creativo de Shorta, resumió el criterio estético detrás del desembarco de elencos tradicionales en este formato: "Es un formato nuevo, disruptivo. Visualmente lo tratamos como si fuera la mejor película posible".

Ficha técnica

Título: La escena prohibida

Formato: Microserie vertical de 38 capítulos (casi 2 minutos por episodio)

Género: Thriller / Suspenso / Drama

Elenco: Marcela Kloosterboer, Luis Ziembrowski, Agustín Sullivan, Laura Novoa, Francisco Andrade, Anita Pauls, Luchi Vila, Faustina Dionisi y Guadalupe Benante

Dirección: Jorge Bechara

Guion: Romina D'Aloia

Idea original: Loli Miraglia

Dirección creativa y producción general: Pamela David

Producción: The Eleven Hub (SDO Entertainment) — Producción ejecutiva de Loli Miraglia y Lucas Mentasti

Estreno: Adelanto próximo por América TV y lanzamiento completo en Shorta (@hacela.shorta) en diciembre de 2026

Nota: la autora de este artículo es corresponsal de El Siete de Mendoza en Mar del Plata.