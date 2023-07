La supervivencia de una chica con curvas en su título original es una serie que se suma a Netflix. La comedia dramática se basa en las memorias de Michelle Buteau, quien también actúa como protagonista.

La historia gira en torno a una mujer afroamericana de talla grande que se encuentra en una etapa retadora en su vida, pero se abrirá paso en el mundo de la moda, pese a los estereotipos de belleza de la sociedad.

Entre las producciones que triunfan en el gigante del streaming, hay una que apunta al amor propio y la autosuperación.

Está basada en el libro de memorias homónimo de Michelle Buteau, la actriz principal de la tira. Esta historia trata de su vida, y cómo tras una dolorosa ruptura, ella se aferra a la oportunidad de comenzar de nuevo en la vida y el amor mientras busca su felicidad sin pedirle permiso a nadie.

►TE PUEDE INTERESAR: Russell Crowe brilla en Netflix en una comedia de humor negro

Netflix adquirió los derechos para adaptar los ensayos autobiográficos de Buteau, quien se sumó a la creación del proyecto como showrunner, además de interpretar el papel protagónico.

Su rodaje se desarrolló entre septiembre y noviembre de 2022, la mayor parte en Nueva York, y desde que se sumó al catálogo de la N roja no se mueve del ranking de lo más visto.

La sinopsis de La supervivencia de una chica con curvas indica: “Es la historia de Mavis Beaumont, una mujer negra, de talla grande y que acaba de quedarse soltera (¡no por decisión propia!).Ante semejante panorama, Mavis se enfrenta al desafío de reconstruir su vida como estilista, cosa nada fácil. Pese a todo, no se conforma con sobrevivir: está decidida a triunfar. Para ello, cuenta con la ayuda de la gente a la que quiere, una actitud positiva sobre su cuerpo, un escote muy mono y un poquito de brillo de labios”.

►TE PUEDE INTERESAR: Leonardo Sbaraglia es furor en Netflix con la película del momento

Survival Of The Thickest | Official Trailer | Netflix