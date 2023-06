La película danesa de Netflix que es número 1 a nivel mundial

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix arrasa con una película que es la más vista y rompe todos los récords

Además, esta película de Netflix cuenta con la dirección de Mehdi Avaz y ha sido escrito por el guionista Stefan Jaworski, quien ha colaborado previamente con el servicio de streaming en las series: “Rita”, “Chosen” y “Elfos”.

La película "Una vida maravillosa" de Netflix se estrenó el pasado 1 de junio y ya ocupa el Top 10 en varios países del mundo.

A Beautiful Life | Official Trailer | Netflix

Christopher Lund Nissen, el protagonista de "Una vida maravillosa" es también originario de Dinamarca. El artista de Copenhague ha ganado el premio a la innovación de Spotify y es el encargado de producir los temas de esta emotivo drama romántico lleno de música de Netflix.

Christopher tiene actualmente 31 años y está casado con la modelo danesa Cecilie Haugaard y ambos tienen dos hijos en común.

Christopher - A Beautiful Life (From the Netflix Film ‘A Beautiful Life`) [Official Audio]