La película de comedia y aventura con Bella Ramsey que arrasa en Prime Video

¿De qué trata la película "Catherine Called Birdy"?

"En el pueblo medieval de Stonebridge, Lady Catherine, conocida como Birdy, rechaza a los pretendientes adinerados propuestos por su padre, Lord Rollo, de maneras cada vez más ingeniosas", indica la sinopsis oficial de esta película disponible en Prime Video.

Amazon Prime Video Catherine Called Birdy.jpg Póster de la película "Catherine Called Birdy" disponible en Amazon Prime Video.

Esta película de comedia fue escrita y dirigida por Lena Dunham (una exitosa guionista estadounidense, quien estuvo detrás de éxitos como "Girls" y "Los caminos del sexo"), y está basada en la novela del mismo nombre de Karen Cushman publicada en 1994.

La película "Catherine Called Birdy" está protagonizada por Bella Ramsey (quien gracias a este proyecto pudo alejarse de sus papeles en "Game Of Thrones" y "The Last Of Us"), Andrew Scott, Billie Piper, Joe Alwyn y Dean-Charles Chapman.

Lena Dunham pensó esta película como una producción feminista que es apta para adolescentes a partir de los 13 años. Desde el principio de la película, Dunham establece de inmediato que Catherine no se conforma con lo que le mandan. De esta forma el personaje de Catherine nos recuerda a Mérida de la película Valiente de Disney y Pixar.

Mirá el tráiler de "Catherine Called Birdy":