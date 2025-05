Estuvo entre las películas más vistas de Netflix, causó mucha polémica y ahora está escondida

El Silencio se encuentra basada en la novela de Tim Lebbon del mismo nombre y cuenta como estas aves se convierten en un peligro, ya que el sonido es lo que las atrae y es en ese momento cuando asesinan. Cualquier situación parecida a la película Un Lugar en Silencio es una mera casualidad. O tal vez no.

Sin embargo, ese parecido en el argumento de ambas películas no fue lo que más se le criticó a esta cinta de Netflix, sino el hecho de que Kiernan Shipka hiciera el papel de una adolescente sorda. A pesar de que la joven aprendió lenguaje de señas, se le criticó el hecho de que no se contratara una actriz que padeciera sordera. Eso y algunos dichos de su director Juan Leonetti, no ayudaron a su recepción.

No obstante, esa recepción y el bajo puntaje por parte de los críticos no evitó que la película se convirtiera en una de las más vistas de Netflix durante ese año y también de la historia de la plataforma.

Trailer de El Silencio, la película de Netflix

Embed - El Silencio (2019) Netflix Tráiler Oficial Subtitulado

Reparto de El Silencio, la película de Netflix