Dura menos de dos horas: la obra maestra del terror gótico que revive un clásico en Netflix

Esta cinta cuenta con un guion escrito por James V. Hart, quien se basó en la novela Drácula de Bram Stoker. La película cuenta con las actuaciones de Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins. Además, la banda sonora estuvo a cargo de Wojciech Kilar, excepto el tema final "Love Song for a Vampire", que fue compuesto por Annie Lennox.

En la 65.ª ceremonia de entrega de los Premios Óscar la película obtuvo tres premios en la categoría a Mejor diseño de vestuario para Eiko Ishioka, Mejor edición de sonido para Tom C. McCarthy y David E. Stone y por último a Mejor Maquillaje para Greg Cannom, Michèle Burke y Matthew W. Mungle.

Gary Oldman es el protagonista de "Drácula de Bram Stoker".

¿"Drácula de Bram Stocker" tiene escenas eliminadas?

Debido a constantes críticas hacia la película por sus escenas violentas y en muchos casos desalentadoras, la producción no tuvo más remedio que cortar muchas de las escenas de la película hasta finalizarla con 120 minutos de duración, pero supuestamente, con las escenas recortadas, la producción debería haber durado 145 minutos.

Finalmente, cuando salió a la venta la versión de la película en VHS y DVD, se incluirían tales escenas suprimidas, y mostrando así al público, una versión más extendida, en la que se incluían escenas bastante sarcásticas, incluso desnudos de Winona Ryder.