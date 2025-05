La película presenta tres mujeres totalmente distintas, con situaciones totalmente distintas y en épocas en las que el tema del aborto es encajado por la sociedad de maneras muy distintas.

Así, tenemos una primera historia que se desarrolla a principios de los años 50, cuando el aborto estaba terminantemente prohibido y se consideraba un delito, un asesinato.

En este contexto encontramos a la enfermera Claire Donnelly (Demi Moore, también productora de la cinta), una mujer fuerte que se quedó viuda tras la guerra y que durante los meses de duelo posteriores a la muerte de su marido, buscó consuelo en su cuñado, teniendo un affaire con él, fruto del cual quedó embarazada.

Tres mujeres que viven en la misma casa pero durante diferentes épocas, se enfrentan al problema del aborto. La primera, en los años 50, es una enfermera que decide practicarse un aborto ella misma por estar ilegalizado.

La segunda, de los 70, es una madre de familia que no desea más hijos y decide no tener el niño. La tercera, ya en los 90, es una doctora que practica abortos en una clínica.

