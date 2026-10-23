Cuándo estrena Netflix la serie sobre Matthew Perry, el recordado actor de Friends

¿Qué veremos en la serie de Netflix sobre Matthew Perry?

La producción estará dividida en tres capítulos que buscan retratar al ser humano detrás del éxito televisivo. A través de entrevistas con familiares, amigos cercanos y colegas de la industria, el documental ofrecerá una mirada profunda sobre cómo el artista lidió con la fama abrumadora y la constante exposición pública que acompañó a su carrera.

Un eje central del proyecto será la abierta batalla que Perry libró durante décadas contra las adicciones a las drogas y al alcohol, una problemática sobre la que el propio actor decidió concientizar de manera transparente en sus últimos años de vida.