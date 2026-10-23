La plataforma de streaming Netflix confirmó la fecha de lanzamiento de la esperada docuserie centrada en la vida, carrera y trágico final de Matthew Perry, el querido actor que alcanzó el estrellato mundial tras interpretar a Chandler Bing en la icónica comedia Friends. El estreno oficial está programado para el 27 de octubre de 2026, un día antes de que se cumplan tres años de su fallecimiento, ocurrido a los 54 años en Los Ángeles.
Cuándo estrena Netflix la serie sobre Matthew Perry, el recordado actor de Friends
La docuserie de tres capítulos sobre la vida y adicciones de Matthew Perry, el recordado actor de Friends, se estrenará en Netflix próximamente
¿Qué veremos en la serie de Netflix sobre Matthew Perry?
La producción estará dividida en tres capítulos que buscan retratar al ser humano detrás del éxito televisivo. A través de entrevistas con familiares, amigos cercanos y colegas de la industria, el documental ofrecerá una mirada profunda sobre cómo el artista lidió con la fama abrumadora y la constante exposición pública que acompañó a su carrera.
Un eje central del proyecto será la abierta batalla que Perry libró durante décadas contra las adicciones a las drogas y al alcohol, una problemática sobre la que el propio actor decidió concientizar de manera transparente en sus últimos años de vida.
Las circunstancias de su fallecimiento y su legado
La docuserie de Netflix también abordará los acontecimientos relacionados con su deceso, ocurrido el 28 de octubre de 2023 en su residencia. Según los informes forenses, la muerte se produjo por los efectos agudos de la ketamina combinados con un posterior ahogamiento en su piscina.
Lejos de centrarse únicamente en el desenlace trágico, el gigante del entretenimiento busca ofrecer una producción conmovedora que celebre el talento del actor, explore sus momentos de mayor brillantez profesional y permita a los fanáticos reencontrarse con su legado humorístico desde una perspectiva íntima y respetuosa.