Con 58 años, así de cambiado se ve Rainn Wilson de la serie The Office

Además de Steve Carrell y John Krasinski, la serie The Office contó con la actuación de Rainn Wilson, quien interpretó a Dwight Schrute.

¿Cómo se ve hoy el actor Rainn Wilson?

Wilson tiene actualmente 58 años y sigue trabajando como actor. En su extensa carrera ha sido nominado al premio Emmy y fue ganador de dos Premios del Sindicato de Actores.

Además de interpretar a Dwight Schrute en "The Office", Wilson también se puso en la piel de Arthur Martin, el asistente del director de una funeraria en "Six Feet Under", de HBO.

En su carrera también destacan otros trabajos como "Almost Famous", "America's Sweethearts", "BAADASSSSS!", "Galaxy Quest", "House of 1000 Corpses", "Sahara" y "The Last Mimzy".

Uno de sus últimos trabajos fue en "EZRA", una comedia donde compartió pantalla con Robert De Niro. Además apareció en la serie "Mom", donde hizo de Trevor en 5 episodios.

The Office 2.jpg Rainn Wilson y John Krasinski en la actualidad.

Lamentablemente si bien muchos lo recuerdan a Rainn Wilson por su trabajo en "The Office", el actor aseguró hace poco que no lo pasó bien haciendo esta producción.

"Cuando estaba en 'The Office', pasé varios años realmente infeliz porque no era suficiente. Estaba pensando: ‘¿Por qué no soy una estrella de cine?, ¿por qué no soy el próximo Jack Black o el próximo Will Ferrell?, ¿cómo es que no puedo tener una carrera cinematográfica?", reveló Wilson.