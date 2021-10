Se estrenó "Maradona: sueño bendito", el error histórico del primer capítulo

Maradona-sueño-bendito-Diego-muerte-Peron.jpg

La serie se inicia con una escena muy fuerte y nunca esclarecida que fue uno de los momentos más duros de Maradona: el episodio ocurrido el 4 de enero del 2000 en Punta del Este cuando el exfutbolista casi se muere de sobredosis. En ese contexto, la ficción deja muy mal parado a quien era su representante en ese momento, Guillermo Coppola.

Con el primer capítulo en marcha, donde vemos los primeros pasos de "Pelusa", hay un error temporal que no pasó de largo en las redes sociales. En un determinado momento Diego celebra su llegada a los "Cebollitas" y al llegar a su casa para contárselo a sus padres, se entera de la muerte del general Juan Domingo Perón. Pero, la historia indica que el ex presidente de la Nación murió el l 1 de julio de 1974, es decir, cuando el Diez tenía 14 años y no nueve como relata la serie.

Maradona tenía 9 años en 1969.

Perón murió en 1974.

Algo no cierra. — Federico Yañez (@fedeyanez) October 29, 2021

#SuenoBendito mal las fechas Perón se murió en julio del 74,Maradona tenía casi 14. La serie está transcurriendo en el 69 tenía 9 …son boludeces q no deberían ocurrir! — graciela netto (@gracielanetto) October 29, 2021

Anoche el estreno del primer capítulo se pudo ver solo en Argentina en simultáneo en Canal 9 (Buenos Aires) y Amazon Prime Video. Pero este viernes 29 de octubre, en la víspera al cumpleaños número 61 del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020, ya se pueden ver en la plataforma de streaming los primeros cinco capítulos.

Maradona: sueño bendito: cuándo y qué capítulos se estrenarán por semana