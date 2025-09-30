Santiago del Moro condujo la ceremonia, anunció el Martín Fierro de Oro y él mismo lo ganó

Embed - Martin Fierro de Oro 2025 para Santiago del Moro
"Hace un par de años me decían te lo podés llevar, pero pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo", expresó el conductor de Gran Hermano, quien durante la gala anunció que el reality regresará a la pantalla de Telefe en febrero de 2026.
Del Moro recordó a aquellos que le dieron oportunidades y a "otra gente que no confió tanto y le demostré con trabajo que se puede. Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño, gracias APTRA. Aguante la televisión carajo, los amo".
Los Martín Fierro para el recuerdo y las emociones
Este lunes 29 se concretó la 53° edición de los Premios Martín Fierro 2025 con transmisión en vivo de Telefe desde el Hotel Hilton que reunió a las principales figuras de la pantalla chica argentina.
Santiago del Moro, el protagonista de la noche, estuvo a cargo de la ceremonia central en la que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) premió a las mejores producciones y talentos de la televisión argentina de 2024.
Mirtha Legrand y Susana Gimenez en los Martín Fierro 2025
Dos leyendas de la televisión argentina, juntas en los Martín Fierro 2025: Mirtha Legrand y Susana Gimenez.
Captura de video
En una noche con grandes emociones y sorpresas, tras más de cuatro horas que duró la ceremonia central, finalmente Santiago del Moro se quedó con la estatuilla de oro al abrir el sobre y anunciarse a él mismo.
La velada tuvo momentos especiales como Martín Fierro a la Leyenda para Mirtha Legrand, el recuerdo de los artistas fallecidos en el último tiempo como Antonio Gasalla, y un video especial homenaje al periodista Jorge Lanata.
Quiénes ganaron el Martín Fierro este año
Durante la gala se reconoció a la excelencia en distintos rubros de la televisión argentina, desde ficción y noticieros hasta realities y programas de entretenimiento.
Entre los grandes ganadores estuvieron Gran Hermano 2024, "El Encargado", "Margarita" y "Bake Off Famosos", que se alzaron con varias estatuillas. El canal América se quedó con cinco premios Martín Fierro, y el mendocino Marco Antonio Caponi fue elegido Mejor actor de reparto gracias a su papel en la serie "Iosi, el espía arrepentido".
A continuación, la lista completa de los ganadores de los Martín Fierro 2025:
- Reality: Gran Hermano 2024 (Telefe)
- Jurados: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos (Telefe)
- Interés General: Susana Giménez (Telefe)
- Noticiero Nocturno: Telenoche (El Trece)
- Labor periodística femenina: Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)
- Labor periodística masculina: Rodolfo Barili – Telefe Noticias (Telefe)
- Ficción: Margarita (Telefe)
- Magazine: El Diario de Mariana (América)
- Big Show: Bake Off Famosos (Telefe)
- Conducción femenina: Susana Giménez – Susana Giménez - Telefe)
- Conducción masculina: Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
- Panelista: David Kavlin – Todas las tardes (El Nueve)
- Entretenimiento: ¡Ahora Caigo! - El Trece
- Cronista/Movilero: Oliver Quiroz – A la tarde (América)
- Humorístico: Pasó en América (América)
- Actor protagonista de ficción: Gabriel Goity (El Encargado – El Trece)
- Actriz protagonista de ficción: Isabel Macedo (Margarita – Telefe)
- Periodístico: LAM (América)
- Producción Integral: Telenueve Central (Telefe)
- Gastronomía: Qué mañana! (El Nueve)
- Revelación: Lola Abraldes (Margarita – Telefe)
- Labor humorística: Peto Menahem (La Noche Perfecta – El Trece)
- Musical: Planeta 9 (El Nueve)
- Noticiero diurno: El Noticiero de la Gente (Telefe)
- Deportivo: Copa América (Telefe)
- Branded Content: El Gran Bartender (Telefe)
- Aviso publicitario: Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
- Actriz de reparto: Julia Calvo (Margarita – Telefe)
- Actor de reparto: Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)
- Cultural/Educativo: Argentina de película (América)
- Autor/Guionista: Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido (El Trece)
- Viajes/Turismo: Resto del Mundo (El Trece)
- Programa de servicio: ADN buena salud (Televisión Pública)
- Director: Mariano Cohn y Gastón Duprat - El Encargado y Terapia Alternativa (El Trece)
- Director de no ficción: Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 (América)
- Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro