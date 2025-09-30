Santiago del Moro condujo la ceremonia, anunció el Martín Fierro de Oro y él mismo lo ganó

Embed - Martin Fierro de Oro 2025 para Santiago del Moro

"Hace un par de años me decían te lo podés llevar, pero pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo", expresó el conductor de Gran Hermano, quien durante la gala anunció que el reality regresará a la pantalla de Telefe en febrero de 2026.

Del Moro recordó a aquellos que le dieron oportunidades y a "otra gente que no confió tanto y le demostré con trabajo que se puede. Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño, gracias APTRA. Aguante la televisión carajo, los amo".

Los Martín Fierro para el recuerdo y las emociones

Este lunes 29 se concretó la 53° edición de los Premios Martín Fierro 2025 con transmisión en vivo de Telefe desde el Hotel Hilton que reunió a las principales figuras de la pantalla chica argentina.

Santiago del Moro, el protagonista de la noche, estuvo a cargo de la ceremonia central en la que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) premió a las mejores producciones y talentos de la televisión argentina de 2024.

Mirtha Legrand y Susana Gimenez en los Martín Fierro 2025 Dos leyendas de la televisión argentina, juntas en los Martín Fierro 2025: Mirtha Legrand y Susana Gimenez. Captura de video

En una noche con grandes emociones y sorpresas, tras más de cuatro horas que duró la ceremonia central, finalmente Santiago del Moro se quedó con la estatuilla de oro al abrir el sobre y anunciarse a él mismo.

La velada tuvo momentos especiales como Martín Fierro a la Leyenda para Mirtha Legrand, el recuerdo de los artistas fallecidos en el último tiempo como Antonio Gasalla, y un video especial homenaje al periodista Jorge Lanata.

Quiénes ganaron el Martín Fierro este año

Durante la gala se reconoció a la excelencia en distintos rubros de la televisión argentina, desde ficción y noticieros hasta realities y programas de entretenimiento.

Entre los grandes ganadores estuvieron Gran Hermano 2024, "El Encargado", "Margarita" y "Bake Off Famosos", que se alzaron con varias estatuillas. El canal América se quedó con cinco premios Martín Fierro, y el mendocino Marco Antonio Caponi fue elegido Mejor actor de reparto gracias a su papel en la serie "Iosi, el espía arrepentido".

A continuación, la lista completa de los ganadores de los Martín Fierro 2025: