Premios Martín Fierro 2025

Santiago del Moro condujo la ceremonia, anunció el Martín Fierro de Oro y él mismo lo ganó

El conductor de Gran Hermano Santiago del Moro tuvo una noche soñada, según sus palabras, al alzarse el lunes con el Martín Fierro de Oro 2025

Santiago del Moro

Santiago del Moro, sorprendido tras anunciarse él mismo que había ganado el Martín Fierro de Oro 2025.

Santiago del Moro vivió una noche inolvidable: condujo los Premios Martín Fierro, se llevó la estatuilla a "Mejor conductor" por su labor en Gran Hermano 2024 y tuvo el deseo de compartirlo con otro de los nominados: Guido Kaczka, a quien destacó como un rival y un amigo a la vez.

Lo que no imaginó fue que sobre el final de la noche se quedaría con el premio más importante. Cuando hubo que leer quién era el ganador como "Mejor conductor", Del Moro le dio el sobre a Susana Giménez por si llegaba a resultar vencedor.

Sin embargo, a la hora de contar quién se quedaría con el Martín Fierro de Oro, él mismo leyó su nombre y no pudo contener la emoción. Se detuvo por un instante, apoyó sus brazos sobre el atril y respiró hondo, antes de agradecer por semejante distinción.

Embed - Martin Fierro de Oro 2025 para Santiago del Moro

"Hace un par de años me decían te lo podés llevar, pero pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo", expresó el conductor de Gran Hermano, quien durante la gala anunció que el reality regresará a la pantalla de Telefe en febrero de 2026.

Del Moro recordó a aquellos que le dieron oportunidades y a "otra gente que no confió tanto y le demostré con trabajo que se puede. Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño, gracias APTRA. Aguante la televisión carajo, los amo".

Los Martín Fierro para el recuerdo y las emociones

Este lunes 29 se concretó la 53° edición de los Premios Martín Fierro 2025 con transmisión en vivo de Telefe desde el Hotel Hilton que reunió a las principales figuras de la pantalla chica argentina.

Santiago del Moro, el protagonista de la noche, estuvo a cargo de la ceremonia central en la que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) premió a las mejores producciones y talentos de la televisión argentina de 2024.

Mirtha Legrand y Susana Gimenez en los Martín Fierro 2025
Dos leyendas de la televisión argentina, juntas en los Martín Fierro 2025: Mirtha Legrand y Susana Gimenez.

En una noche con grandes emociones y sorpresas, tras más de cuatro horas que duró la ceremonia central, finalmente Santiago del Moro se quedó con la estatuilla de oro al abrir el sobre y anunciarse a él mismo.

La velada tuvo momentos especiales como Martín Fierro a la Leyenda para Mirtha Legrand, el recuerdo de los artistas fallecidos en el último tiempo como Antonio Gasalla, y un video especial homenaje al periodista Jorge Lanata.

Quiénes ganaron el Martín Fierro este año

Durante la gala se reconoció a la excelencia en distintos rubros de la televisión argentina, desde ficción y noticieros hasta realities y programas de entretenimiento.

Entre los grandes ganadores estuvieron Gran Hermano 2024, "El Encargado", "Margarita" y "Bake Off Famosos", que se alzaron con varias estatuillas. El canal América se quedó con cinco premios Martín Fierro, y el mendocino Marco Antonio Caponi fue elegido Mejor actor de reparto gracias a su papel en la serie "Iosi, el espía arrepentido".

A continuación, la lista completa de los ganadores de los Martín Fierro 2025:

  • Reality: Gran Hermano 2024 (Telefe)
  • Jurados: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos (Telefe)
  • Interés General: Susana Giménez (Telefe)
  • Noticiero Nocturno: Telenoche (El Trece)
  • Labor periodística femenina: Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)
  • Labor periodística masculina: Rodolfo Barili – Telefe Noticias (Telefe)
  • Ficción: Margarita (Telefe)
  • Magazine: El Diario de Mariana (América)
  • Big Show: Bake Off Famosos (Telefe)
  • Conducción femenina: Susana Giménez – Susana Giménez - Telefe)
  • Conducción masculina: Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
  • Panelista: David Kavlin – Todas las tardes (El Nueve)
  • Entretenimiento: ¡Ahora Caigo! - El Trece
  • Cronista/Movilero: Oliver Quiroz – A la tarde (América)
  • Humorístico: Pasó en América (América)
  • Actor protagonista de ficción: Gabriel Goity (El Encargado – El Trece)
  • Actriz protagonista de ficción: Isabel Macedo (Margarita – Telefe)
  • Periodístico: LAM (América)
  • Producción Integral: Telenueve Central (Telefe)
  • Gastronomía: Qué mañana! (El Nueve)
  • Revelación: Lola Abraldes (Margarita – Telefe)
  • Labor humorística: Peto Menahem (La Noche Perfecta – El Trece)
  • Musical: Planeta 9 (El Nueve)
  • Noticiero diurno: El Noticiero de la Gente (Telefe)
  • Deportivo: Copa América (Telefe)
  • Branded Content: El Gran Bartender (Telefe)
  • Aviso publicitario: Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Actriz de reparto: Julia Calvo (Margarita – Telefe)
  • Actor de reparto: Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)
  • Cultural/Educativo: Argentina de película (América)
  • Autor/Guionista: Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido (El Trece)
  • Viajes/Turismo: Resto del Mundo (El Trece)
  • Programa de servicio: ADN buena salud (Televisión Pública)
  • Director: Mariano Cohn y Gastón Duprat - El Encargado y Terapia Alternativa (El Trece)
  • Director de no ficción: Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 (América)
  • Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro

