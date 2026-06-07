Sangre de Campeones acompañó la segunda colecta anual de sangre de los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo

"Para Fundación Grupo América y para la campaña Sangre de Campeones es una inmensa alegría poder sumarnos una vez más a esta iniciativa de los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, una institución con la que venimos trabajando desde hace varios años y a la que nos une el compromiso de promover acciones solidarias que tengan un impacto real en la comunidad", destacó Gabriela Alé.

"Sabemos del enorme respeto que los bomberos generan en la comunidad y de la capacidad de convocatoria que han construido a lo largo del tiempo. Por eso valoramos especialmente este trabajo conjunto, que nos permite seguir promoviendo la donación voluntaria de sangre y la inscripción de nuevos donantes de médula ósea, dos acciones que pueden significar una oportunidad de vida para muchas personas", agregó.

Sostener este tipo de acciones a lo largo del tiempo no siempre resulta sencillo. Con el objetivo de mantener la participación ciudadana y promover una mayor conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria, la institución incorporó en distintas oportunidades talleres gratuitos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para quienes participan de las colectas, generando así nuevos espacios de encuentro, formación y compromiso social.

donacion sangre (52) (1) Los Bomberos de Lujan de Cuyo no sólo fueron los anfitriones de la jornada solidaria, sino que también dieron el ejemplo con su donación, como el caso de Melanie Arriagada aspirante a bombera 2026. Foto: Lucas Castro/Diario UNO

"Para nosotros es un orgullo haber sido pioneros en este tipo de acciones y ver cómo, año tras año, la iniciativa fue creciendo. Pero, sobre todo, haber podido construir una red de donantes regulares que nos acompaña en cada una de las convocatorias que realizamos", señaló Sofía Caruso.

"También aprendimos que sostener este compromiso requiere innovar y generar nuevas propuestas. Por eso, en aquellos años en los que la convocatoria disminuyó, incorporamos como contraprestación la posibilidad de acceder de manera gratuita a un curso de Reanimación Cardiopulmonar para quienes se acercan a donar. Es una forma de agradecer su participación y, al mismo tiempo, seguir promoviendo herramientas que también pueden ayudar a salvar vidas", agregó.

Además de la donación de sangre, quienes participaron de la jornada tuvieron la posibilidad de inscribirse en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Médula Ósea.

La jornada también estuvo marcada por el compromiso de personas como Axel Dalcolmo, quien participó por segunda vez de una colecta organizada por los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo. En esta oportunidad, además de donar sangre, decidió incorporarse al registro de donantes voluntarios de médula ósea.

donacion sangre (45) (1) Axel Dalcolmo, es un joven que por segunda vez consecutiva participa de la convocataria a donar sangre de los Bomberos Voluntarios de Luján, pero en esta oportunidad también quedó registrado como donante de médula ósea. Foto: Lucas Castro/Diario UNO

"Siempre me interesó ayudar, aunque sea en algo pequeño, a personas que puedan necesitarlo. Por eso creo que este tipo de iniciativas son una oportunidad que nadie debería desaprovechar", expresó.

"Muchas veces no tomamos verdadera dimensión de lo importante que es la donación porque creemos que es algo lejano. Recién cuando nos toca de cerca entendemos que puede significar una oportunidad de vida para otra persona".

"Lo más valioso es que se trata de un acto muy sencillo. En apenas unos minutos podemos hacer algo que marque una diferencia enorme para alguien que está atravesando una situación difícil. Por eso decidí registrarme y sumar mi granito de arena", concluyó.

La jornada volvió a demostrar el valor de las alianzas entre organizaciones comprometidas con el bienestar de la comunidad y el enorme impacto que puede generar la participación ciudadana.