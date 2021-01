Rosalía y Billie Eilish se reunieron en "Lo vas a olvidar"

El clip de "Lo vas a olvidar", dirigido por Nabil, muestra a las dos artistas en ambientes prácticamente vacíos y rodeadas de juegos de luces y sombras.

Las artistas son dos de las jóvenes estrellas que han revolucionado el pop en los últimos años dentro de una nueva hornada con una gran presencia femenina.

Originaria de Los Ángeles (EE.UU.), Eilish, que ahora tiene 19 años, hizo historia en la última edición de los Grammy, donde se llevó cinco premios incluyendo las cuatro categorías más importantes (álbum del año por "When We Fall Asleep, Where Do We Go?"; grabación del año y canción del año por "Bad guy"; y mejor nuevo artista).

Solo un par de meses antes, la española Rosalía, de 27 años, triunfó en los Grammy Latinos al llevarse los premios de álbum del año y mejor álbum vocal pop contemporáneo por "El mal querer"; y también el de mejor canción urbana por "Con altura" (junto a J Balvin).

Billie Eilish, ROSALÍA - Lo Vas A Olvidar (Official Music Video)

Aunque la pieza que ahora las reúne con enorme suceso se trata de la primera colaboración entre las dos, se sabía desde hace mucho tiempo que son amigas y estaban trabajando juntas.

"Lo vas a olvidar" acompañará el segundo episodio especial del fenómeno televisivo de "Euphoria" que funciona como complemento de otro episodio especial del drama adolescente protagonizado por la exestrella infantil Zendaya (como una chica de 17 años drogadicta y agobiada) que se estrenó en diciembre.