Torta 80 golpes: cómo se hace la receta clásica argentina con masa esponjosa y almíbar irresistible

La torta 80 golpes es una de las recetas clásicas que atraviesan generaciones y siguen vigentes por su sabor, su ritual y su sencillez. Muy popular en la pastelería argentina, esta torta combina una masa tierna y aireada con un relleno básico de manteca y azúcar que, tras la cocción, se vuelve irresistible gracias al toque final de almíbar.
Su nombre tan particular no es casual: golpear la masa contra la mesada ayuda a desarrollar el gluten, logrando una textura esponjosa y liviana. Este paso, además de terapéutico, es clave para que la torta crezca de manera pareja y tenga esa miga tan característica. La receta se presenta en forma circular, lo que permite que el almíbar penetre mejor y potencie el sabor.
El almíbar es otro de los secretos de esta receta. Se agrega en caliente, apenas sale la torta del horno, y es el responsable de que la torta 80 golpes quede húmeda, brillante y con un dulzor equilibrado. Algunas variantes suman pasas de uva, frutos secos o chocolate.
Receta para hacer la torta 80 golpes
Masa:
- 170 ml. de leche
- 35 g de levadura fresca
- 80 g de azúcar blanco
- 500 g de harina de trigo común
- 15 g de aceite de girasol
- 2 huevos
- 1/2 cdta. de esencia de vainilla
Relleno:
- 140 g de manteca
- 30 g de azúcar
- 1 cdta. de canela (opcional)
- Pasas de uva (opcional)
Almíbar (opcional):
- 50 g de azúcar blanco
- 50 ml. de agua
Cómo hacer la torta 80 golpes: la receta paso a paso
- Primero, calienta la leche hasta que esté apenas tibia. Mezcla con la levadura y una cucharada de azúcar y deja reposar por unos minutos hasta que la levadura se active.
- Mientras tanto, en un recipiente, mezcla la harina con el resto del azúcar. Haz un hieco en el centro y agrega el fermento de levadura, los huevos, la esencia de vainilla y el aceite. Mezcla y une bien.
- A continuación, golpea la masa en la mesada 80 veces. De esa forma se volverá más suave. Luego, vuelve a formar un bollo liso y coloca en un bowl limpio, tapado. Deja reposar hasta que duplique su tamaño.
- En un bowl aparte, mezcla la manteca a temperatura ambiente con el azúcar y la canela. Para hacer tiempo, enmanteca y enharina un molde para la torta.
- Una vez que la masa esté lista, estírala sobre la mesada enharinada, formando un rectángulo de 40 por 30 centímetros, aproximadamente. Unta con la mezcla de manteca y enrolla sin ejercer presión. Corta en ocho partes iguales y coloca los rollitos de pie en el molde. Tapa el molde y deja fermentar media hora más.
- Hornea la torta 80 golpes a 170°C durante 45 minutos o hasta que quede dorada en la superficie. Mientras tanto, prepara el almíbar llevando a ebullición 50 mililitros de agua con 50 gramos de azúcar, sin remover.
- Cuando el azúcar se haya disuelto, retira del fuego. Una vez que la torta 80 golpes esté lista, aún caliente, pincela la superficie con el almíbar para darle un acabado brillante.