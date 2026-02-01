Torta 80 golpes: cómo se hace la receta clásica argentina con masa esponjosa y almíbar irresistible

Su nombre tan particular no es casual: golpear la masa contra la mesada ayuda a desarrollar el gluten, logrando una textura esponjosa y liviana. Este paso, además de terapéutico, es clave para que la torta crezca de manera pareja y tenga esa miga tan característica. La receta se presenta en forma circular, lo que permite que el almíbar penetre mejor y potencie el sabor.

El almíbar es otro de los secretos de esta receta. Se agrega en caliente, apenas sale la torta del horno, y es el responsable de que la torta 80 golpes quede húmeda, brillante y con un dulzor equilibrado. Algunas variantes suman pasas de uva, frutos secos o chocolate.