Receta de vacío a la parrilla que sale hecho una manteca

El vacío a la parrilla es, sin dudas, una de las estrellas indiscutidas del asado argentino. Sin embargo, al ser un corte de fibra larga con una gruesa capa de cuero y grasa, puede quedar duro o seco si no se lo hace con una receta adecuada.
Para lograr ese resultado soñado donde la carne queda tan tierna que sale como una manteca y se corta hasta con la cuchara, no hace falta ser un experto en la parrilla, sino seguir al pie de la letra una receta donde la paciencia, el control del fuego y el salado son fundamentales.
Este es el paso a paso detallado y todos los secretos para lucirte al frente frente a la parrilla:
Receta de vacío a la parrilla, ingredientes
- 1 pieza de vacío entero (de 2 a 3 kg aproximadamente, idealmente carne vacuna joven para asegurar ternura).
- Sal gruesa o parrillera a gusto.
- Pimienta negra recién molida (opcional).
- Leña o carbón de buena calidad (que genere buena braza y calor constante).
Receta de vacío a la parrilla, paso a paso
- Limpiar el exceso de grasa superficial si tiene demasiado acumulado de un solo lado, pero nunca le quites el cuero. Esa capa es fundamental para proteger la carne, retener los jugos y darle esa textura crocante tan buscada.
- Preparar un fuego suave a medio. La regla de la mano es infalible: colocar la palma sobre la parrilla a la altura donde irá la carne; tenés que poder aguantar entre 8 y 10 segundos antes de sentir que te quemás.
- Salar generosamente la pieza con sal parrillera justo antes de apoyarla sobre la parrilla.
- Colocar el vacío sobre la parrilla siempre con el cuero mirando hacia las brasas. Dejar cocinar a fuego lento y constante durante 1 hora y 15 minutos a 1 hora y 30 minutos. No lo moverlo ni lo pincharlo.
- Cuando veas que el cuero está bien dorado y crujiente, y que en la parte superior la carne empieza a estar tibia al tacto, dar vuelta el vacío con una pinza (no usar tenedor para no perder jugos).
- Cocinar del lado de la carne a fuego suave durante unos 30 a 45 minutos más, dependiendo del punto de cocción que más te guste (jugoso o a punto).
- Una vez listo, retirar de la parrilla y dejar reposar sobre una tabla de madera durante 5 minutos antes de cortarlo. Este paso permite que los jugos se redistribuyan en el interior de la carne y no se escapen al cortarla.
En pocas palabras
- Vacío a la parrilla: Corte tierno y jugoso, clave para un asado perfecto.
- Secretos: Paciencia, control de fuego y salado son fundamentales para su cocción.
- Paso a paso: Cocción lenta, cuero hacia las brasas y reposo posterior garantizan el éxito.
Resumen generado por Thinkindot AI