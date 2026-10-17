Receta de vacío a la parrilla que sale hecho una manteca

Para lograr ese resultado soñado donde la carne queda tan tierna que sale como una manteca y se corta hasta con la cuchara, no hace falta ser un experto en la parrilla, sino seguir al pie de la letra una receta donde la paciencia, el control del fuego y el salado son fundamentales.

Foto: gentileza El club del asado/Facebook.

Este es el paso a paso detallado y todos los secretos para lucirte al frente frente a la parrilla: