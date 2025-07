También conocido como huevo escalafado, es una receta algo complicada si no eres "ducho" en la cocina. No, no es como cocinar un huevo duro, pero hay una versión fácil que puede ayudarte a lograrlo, para la que se usa el papel film. ¿Cómo?

receta huevo poché (1).jpg

En lugar de arrojar el huevo al agua caliente a su suerte, se lo envuelve en papel film y se sumerge el paquetito armado. No tiene nada que envidiarle a la receta original.