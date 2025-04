Cómo se hace el Milhojas de papas: la receta cremosa y riquísima, con 6 ingredientes y en minutos

Recetas: ingredientes del Milhojas de papas

3 papas grandes

150 gramos de panceta (opcional)

1 paquete de queso en fetas

Crema de leche

Queso rallado

Sal y pimienta, a gusto

Cómo hacer la receta de Milhojas de papas, paso a paso

milhojas de papas receta.jpg

Primero, pela y corta las papas en rodajas finas. Distribuye una capa de papas en una fuente para horno con un poco de aceite. Condimenta. Por encima, agrega panceta cruda (opcional), crema de leche y fetas de queso. Vuelve a repetir el proceso y termina con una capa de papas. Lleva el milhojas al horno a temperatura fuerte hasta que las papas queden casi listas. Retira y agrega el queso rallado por encima. Finalmente, vuelve a llevar el milhojas de papas al horno hasta que se gratine y las papas queden tiernas por completo.

Con todos los ingredientes y pasos del milhojas de papas, no tienes más excusa que hacer esta receta en casa para disfrutar el comienzo de Semana Santa con una comida reconfortante.

Si no comes carne en esta fecha, no le sumes panceta 6 listo. En su lugar, para darle más sabor, puedes usar un sofrito de cebolla.

Si no cuentas con todos los ingredientes en tu alacena, puedes reemplazar la panceta por jamón cocido y la crema de leche por huevo batido. ¡Anímate a preparar receta exquisita del Milhojas de papas!