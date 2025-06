Cómo hacer una Chocotorta casera: la receta con 4 ingredientes, húmeda y sabrosa

No es casualidad que en 2020 la chocotorta fue elegida como el mejor postre del mundo. Muchos pasteleros no están de acuerdo por la simplicidad de su preparación, pero no podemos negar que su sabor y textura son los más irresistibles del mundo.

Para preparar la receta de chocotorta somo se necesitan galletas de chocolate, queso crema y dulce de leche. Para darle humedad a la torta se usa café, leche o chocolatada y se puede decorar con lo que sea: merengue, frutos rojos y golosinas como gomitas, bombones o confites.